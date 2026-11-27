Fueron a retirar 16 kilos de cocaína a Pablo Nogués, cayeron en una trampa y quedaron detenidos
Gendarmería había descubierto el cargamento durante un control en Tucumán días atrás. Los detalles del operativo que permitió para dar con los destinatarios.
Una investigación que comenzó en Tucumán terminó con dos hombres detenidos en Buenos Aires, luego de que Gendarmería Nacional detectara 16 kilos de cocaína ocultos en encomiendas. La droga viajaba en un transporte de paquetería y tenía como destino una sucursal de Pablo Nogués, donde los sospechosos fueron arrestados cuando intentaban retirar los paquetes.
El procedimiento inicial se llevó a cabo el 17 de noviembre sobre el kilómetro 896 de la Ruta Nacional 34, donde efectivos de la Sección “Burruyacú”, perteneciente al Escuadrón 55 “Tucumán”, inspeccionaron un vehículo que circulaba desde Salta hacia Buenos Aires.
Durante el control, los gendarmes advirtieron irregularidades en 12 bultos. Ante las sospechas, utilizaron un escáner móvil para examinar el contenido y detectaron imágenes que indicaban la presencia de elementos extraños en su interior.
Cómo descubrieron el cargamento de cocaína en Tucumán
Con autorización del Juzgado Federal N°2 de Tucumán, los efectivos procedieron a abrir los paquetes y encontraron 16 panes de cocaína. El pesaje arrojó un total de 16 kilos 716 gramos, que quedaron secuestrados.
A partir de ese hallazgo, las autoridades comenzaron a investigar quiénes estaban detrás del envío y quiénes recibirían la droga en territorio bonaerense. La pesquisa quedó en manos de las Unidades de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Tucumán” y “Campo de Mayo”, que trabajaron para identificar a los involucrados.
Los efectivos desplegaron tareas encubiertas y organizaron una entrega vigilada. La medida permitió seguir el recorrido de las encomiendas hasta el lugar en el que se esperaba que fueran retiradas, sin alertar a los sospechosos.
Entrega vigilada en Pablo Nogués y dos detenidos
El operativo se concretó durante la noche del miércoles en una sucursal ubicada en la ciudad de Pablo Nogués, en la provincia de Buenos Aires, donde los gendarmes aguardaron la llegada de las personas que iban a retirar la droga.
Para concretar la maniobra, el personal de Gendarmería había reacondicionado previamente los paquetes. Finalmente, dos hombres, uno de nacionalidad boliviana y otro peruana, fueron detenidos cuando se presentaron con la intención de retirar las encomiendas.
Tras las detenciones, el magistrado a cargo de la causa y la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán ordenaron el decomiso de los elementos vinculados al expediente y dispusieron que los dos sospechosos quedaran a disposición de la Justicia.
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