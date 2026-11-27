La droga viajaba desde Salta hacia Buenos Aires

Los efectivos desplegaron tareas encubiertas y organizaron una entrega vigilada. La medida permitió seguir el recorrido de las encomiendas hasta el lugar en el que se esperaba que fueran retiradas, sin alertar a los sospechosos.

Entrega vigilada en Pablo Nogués y dos detenidos

Un hombre de nacionalidad boliviana y otro peruana fueron detenidos

El operativo se concretó durante la noche del miércoles en una sucursal ubicada en la ciudad de Pablo Nogués, en la provincia de Buenos Aires, donde los gendarmes aguardaron la llegada de las personas que iban a retirar la droga.

Para concretar la maniobra, el personal de Gendarmería había reacondicionado previamente los paquetes. Finalmente, dos hombres, uno de nacionalidad boliviana y otro peruana, fueron detenidos cuando se presentaron con la intención de retirar las encomiendas.

Tras las detenciones, el magistrado a cargo de la causa y la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán ordenaron el decomiso de los elementos vinculados al expediente y dispusieron que los dos sospechosos quedaran a disposición de la Justicia.