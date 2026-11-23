Hallaron muerta a una estudiante de 21 años en una pensión de Tucumán
Fernanda Mansilla, oriunda de Santiago del Estero, fue encontrada sin vida en la habitación que alquilaba. Estaba acompañada por un hombre.
La Justicia de Tucumán investiga la muerte de Fernanda Mansilla, una joven estudiante de 21 años que fue hallada sin vida el sábado por la noche dentro de la habitación que alquilaba en una pensión de la capital de la provincia. Junto a ella se encontraba un hombre de 27 años, quien pidió ayuda a una vecina tras el hecho.
Todo ocurrió dentro de una vivienda de la calle Junín al 1200, donde Mansilla, oriunda de Santiago del Estero, residía mientras cursaba sus estudios en San Miguel de Tucumán.
Según lo informado por medios locales, al momento del hecho la joven estaba acompañada por Carlos Daje, de 27 años, con quien mantenía un vínculo desde hacía pocas semanas luego de conocerse a través de redes sociales.
Alrededor de las 21 , Daje salió de la habitación y le pidió ayuda a una inquilina de 76 años que vive en el mismo inmueble. Según le manifestó, la estudiante se había descompensado por lo que le pidió que se comunicara con el servicio de emergencias.
Tras realizar la llamada, la mujer ingresó a la habitación y se encontró con Mansilla inconsciente.
Investigan la muerte de la joven en una pensión de San Miguel de Tucumán
Según las primeras informaciones incorporadas a la causa, la joven no tenía puesta la remera, por lo que la vecina decidió vestirla antes de que llegara el personal de salud.
Efectivos policiales y médicos llegaron a la pensión cerca de las 2245, luego de recibir un alerta del 911, y constataron que Fernanda Mansilla había fallecido.
Como parte de las primeras actuaciones en el lugar, la policía entrevistó a otra inquilina, de 45 años, quien señaló que la estudiante tomaba una medicación para controlar los niveles de glucosa. Hasta el momento no se informó si este antecedente tiene alguna vinculación con la muerte.
El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo de Carlos Sale. El fiscal se presentó en el lugar junto con el auxiliar Miguel Fernández y el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF). Luego del episodio, se llevaron a cabo las pericias correspondientes para esclarecer las circunstancias de la muerte de la joven estudiante santiagueña.
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