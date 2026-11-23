La joven se descompuso alrededor de las 21 del sábado

Investigan la muerte de la joven en una pensión de San Miguel de Tucumán

Según las primeras informaciones incorporadas a la causa, la joven no tenía puesta la remera, por lo que la vecina decidió vestirla antes de que llegara el personal de salud.

Efectivos policiales y médicos llegaron a la pensión cerca de las 2245, luego de recibir un alerta del 911, y constataron que Fernanda Mansilla había fallecido.

Cuando efectivos policiales llegaron al lugar, constataron su muerte

Como parte de las primeras actuaciones en el lugar, la policía entrevistó a otra inquilina, de 45 años, quien señaló que la estudiante tomaba una medicación para controlar los niveles de glucosa. Hasta el momento no se informó si este antecedente tiene alguna vinculación con la muerte.

El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo de Carlos Sale. El fiscal se presentó en el lugar junto con el auxiliar Miguel Fernández y el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF). Luego del episodio, se llevaron a cabo las pericias correspondientes para esclarecer las circunstancias de la muerte de la joven estudiante santiagueña.