Nahuel Pennisi emocionó al papa León XIV y a dos millones de jóvenes frente al Monumento a los Españoles

En ese sentido, el cantante valoró el presente de su carrera y el impacto de este hito internacional. "Este, sin dudas, es un año bisagra en mi vida: acabo de lanzar un disco en donde abrazo el repertorio de nuestra querida Negra Sosa, con todo lo que ella representó para todos los argentinos. Me siento profundamente honrado", concluyó.

La elección del folclorista consolidó a la música como un puente espiritual en la jornada histórica de Palermo, donde su voz sirvió de prólogo para las palabras del Pontífice ante la multitud de jóvenes peregrinos.