Se complica la situación del Mono Navarro Montoya: habría dejado una deuda en un hotel

En diálogo con C5N, el abogado del restaurante, Ignacio Barrios, aportó detalles sobre el monto y la modalidad del supuesto incumplimiento. “Mis clientes están reclamando una deuda de 10 millones de pesos por una serie de consumos mientras él se estaba haciendo cargo de la dirección técnica de Santamarina”, precisó el letrado. Según su exposición, el mecanismo se basó en la confianza: “El señor Navarro Montoya estaba hospedado en el hotel al lado del restaurante. Se sentaba manifestando que venía de parte de la institución y que estaba todo acordado. Mi cliente de buena fe dijo que no había problema por ser una figura pública y porque tenía confianza”.