Se viene una nueva docuserie sobre Madeline McCann: cuándo se estrena

Qué detalles revelará el documental de Madeline McCann:

La nueva serie documental sobre la desaparición, acontecida el 3 de mayo de 2007, de la pequeña Madeleine McCann, quien tenía 3 años cuando fue vista por última vez en una habitación de departamento de Praia da Luz, Portugal, en medio de unas vacaciones familiares que se convirtieron en una pesadilla. Esta impactante producción dirigida por el premiado realizador Simon Rawles (Untold) se destaca entre todas las investigaciones existentes por su acceso a material inédito, una mirada profunda y objetiva, y un enfoque renovado centrado en el principal sospechoso de la causa.

La atrapante serie documental que estrena en Universal + no sólo esboza una cronología de los hechos y hace un recorrido por las diferentes figuras sospechosas del secuestro sino que también pone en primer plano cómo diferentes pistas derivaron en la presunta culpabilidad de Christian Brueckner, quien actualmente se encuentra cumpliendo una condena por abuso sexual. La producción cuenta con interesantes entrevistas a investigadores periodísticos que aportan otra mirada a un caso que sigue impactando.

3 datos sobre el caso que impactaron a nivel mundial

1) El día fatídico

2) El polémico libro sobre el caso

3) El caso en la actualidad

Un caso que cambió la historia de la criminalística mediática: El 3 de mayo de 2007, la pequeña Madeleine McCann, de apenas 3 años, desapareció de un departamento turístico en Praia da Luz, Portugal, mientras sus padres cenaban a pocos metros. Lo que comenzó como una desaparición angustiante se convirtió en uno de los misterios más cubiertos, debatidos y tergiversados de las últimas dos décadas, con implicancias políticas, policiales y mediáticas.