Premios Martín Fierro: cómo será el menú de este año

Luis Ventura, presidente de APTRA, salió a responder con dureza las críticas hacia las ternas de los Martín Fierro de Televisión, que se celebrarán el próximo 29 de septiembre. En medio de la polémica, aseguró que se necesita “dos huevos” como los suyos para conducir la entidad, reveló que recibe ofrecimientos económicos por los premios y dejó en suspenso un posible homenaje a Jorge Lanata.

Mientras Pampito y Matías Vázquez discutían sobre la terna a “Mejor conducción femenina”, Ventura intervino telefónicamente y lanzó: “¿Por qué no hacen cada uno su propia fiesta y los que quedamos afuera la criticamos, observamos y corregimos?”.

Enseguida, Vázquez retrucó: “Usted sabe, que muchas veces, los de APTRA se mandan macanas”, pero Ventura no dudó en replicar: “Perdón, los de APTRA, los conductores y los periodistas, todos se las mandan, sino no aprendés”.

Con firmeza, el dirigente agregó: “Es muy fácil hablar, pero vengan y busquen el presupuesto para garpar toda esa fiesta”, mientras Pampito y el resto del staff del programa reaccionaban con risas. Ante esa declaración, Vázquez intervino otra vez: “Con tantos Martín Fierro que hay, tiene que haber presupuesto para hacer una terna de ‘Espectáculos’”.

La respuesta de Ventura fue tajante: “El presupuesto lo tenés que armar, no está más que para juntar guita para la prepaga de los socios. Esto es un club, no un gremio. Vivimos en crisis al igual que el país, APTRA sobrevive sin cagarle la vida a nadie”.

En otro tramo de la charla, el presidente de APTRA reveló que recibe propuestas económicas a cambio de un premio “todo el tiempo”, y sumó que, de acuerdo con lo que sostiene el presidente Javier Milei, él acepta el acuerdo porque “dice que los periodistas somos ensobrados”.

Consultado sobre quién podría sucederlo en la presidencia, Ventura contestó: “Cualquiera que tenga ganas, mucha creatividad y, sobre todo, dos huevos como los tengo yo. Tiene que haber un cacique porque no es fácil estar en el sillón de APTRA, hay que pelear con todo el mundo”.

Antes de terminar la comunicación, le preguntaron si habría un reconocimiento para Jorge Lanata. Sin embargo, Ventura se mostró reservado: “Ese tema me lo guardo para después porque eso no se vota, se decide y tiene que haber una turbulencia de ideas para ver cuál es la mejor”.

El conductor insistió: “Pero, tiene que haber un homenaje a Lanata”, a lo que Ventura respondió: “Y bueno, pero en determinado momento, me decían lo mismo de tantos otros. Yo lo homenajearía al gordo, más allá de las trompadas que nos pegamos, creo que nos quisimos”.