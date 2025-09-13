Se conoció un nuevo parte médico de Thiago Medina: "En estado crítico..."

Así quedó el auto contra el cual chocó Thiago Medina en Moreno: la imagen que se difundió

Tras el accidente que dejó a Thiago Medina en estado grave y alojado en terapia intensiva, este sábado se conocieron imágenes del auto que embistió su moto. El programa "Vivo el sábado" (A24), compartió el material y, además de informar sobre la operación de urgencia en la que a Medina le extirparon el bazo y el pedido de 25 donantes de sangre, dio detalles sobre la identidad del conductor involucrado.

"Interviene la UFI número 1 de Moreno, del doctor Oporto... El imputado es una persona de 40 años. Por lo que dicen, colisiona en la parte trasera del vehículo que venía circulando en sentido contrario", indicaron como primer dato oficial del accidente.

Y detallaron: "Llegaban a San Martín y La Providencia, en Francisco Álvarez Moreno, por causas que se están estableciendo en este momento, colisiona en la parte trasera de un vehículo que venía circulando en sentido contrario. El vehículo es el que conducía este señor José Fernando Córdoba".

image

Según informaron, tras el impacto se dio aviso al 911, cuyos efectivos constataron la gravedad del accidente. "Venían uno de contramano con el otro y colisionan en la parte trasera del vehículo", señalaron.

"Sí, se tiene absolutamente determinado cómo era el sentido de circulación. Ya están trabajando el fiscal general de Moreno, Lucas Occianarte, el doctor Oporto de los FIU1, e intervino la comisaria sexta, de Francisco Álvarez, y hay una causa por lesiones culposas", concluyeron con información aportada por el periodista Fabián Rubino desde el lugar del hospital, mientras mostraban la impactante imagen del auto que dejó a Thiago Medina luchando por su vida internado en terapia intensiva.

image