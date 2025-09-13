Se conoció un nuevo parte médico de Thiago Medina: "En estado crítico..."
Tras el siniestro a bordo de su moto, el ex Gran Hermano se encuentra internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno.
En las últimas horas, se difundió un nuevo parte médico sobre la salud de Thiago Medina, el ex participante de Gran Hermano 2022 que sufrió un grave accidente en moto en Moreno. Tras una cirugía de urgencia, permanece internado en terapia intensiva.
En el comunicado oficial, los médicos informaron: “El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital. Se encuentra con asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos, bajo estricto control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica”.
Además, agregaron: “El estado continúa siendo crítico y reservado. La jefatura médica mantiene el contacto permanente con sus familiares para informar la evolución”.
Desde el entorno familiar, Silvia -la mamá de Daniela Celis, expareja del joven-, detalló la magnitud de las lesiones: "Tiene de la 4ta a la 9na costillas rotas, pulmón perforado, drenaje por derrame de sangre, bazo extirpado, clavícula rota e hígado perforado".
Así quedó el auto contra el cual chocó Thiago Medina en Moreno: la imagen que se difundió
Tras el accidente que dejó a Thiago Medina en estado grave y alojado en terapia intensiva, este sábado se conocieron imágenes del auto que embistió su moto. El programa "Vivo el sábado" (A24), compartió el material y, además de informar sobre la operación de urgencia en la que a Medina le extirparon el bazo y el pedido de 25 donantes de sangre, dio detalles sobre la identidad del conductor involucrado.
"Interviene la UFI número 1 de Moreno, del doctor Oporto... El imputado es una persona de 40 años. Por lo que dicen, colisiona en la parte trasera del vehículo que venía circulando en sentido contrario", indicaron como primer dato oficial del accidente.
Y detallaron: "Llegaban a San Martín y La Providencia, en Francisco Álvarez Moreno, por causas que se están estableciendo en este momento, colisiona en la parte trasera de un vehículo que venía circulando en sentido contrario. El vehículo es el que conducía este señor José Fernando Córdoba".
Según informaron, tras el impacto se dio aviso al 911, cuyos efectivos constataron la gravedad del accidente. "Venían uno de contramano con el otro y colisionan en la parte trasera del vehículo", señalaron.
"Sí, se tiene absolutamente determinado cómo era el sentido de circulación. Ya están trabajando el fiscal general de Moreno, Lucas Occianarte, el doctor Oporto de los FIU1, e intervino la comisaria sexta, de Francisco Álvarez, y hay una causa por lesiones culposas", concluyeron con información aportada por el periodista Fabián Rubino desde el lugar del hospital, mientras mostraban la impactante imagen del auto que dejó a Thiago Medina luchando por su vida internado en terapia intensiva.
