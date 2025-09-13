Habló el hombre que auxilió a Thiago Medina tras su brutal accidente: "Decía que le dolía mucho"
Raúl, testigo del accidente del ex Gran hermano, contó cómo lo encontró minutos después del choque. Mirá acá su testimonio.
Thiago Medina continúa internado en estado grave tras el accidente que sufrió con su moto en la intersección de San Martín y La Providencia, en Moreno.
Raúl, testigo clave del hecho, relató a Sábado en TN cómo encontró al ex Gran Hermano minutos después del choque. Según contó, los momentos posteriores fueron críticos: Thiago luchaba por su vida mientras intentaban auxiliarlo y mantenerlo estable hasta la llegada del SEM (Servicio de Emergencias Médicas).
“Yo venía en el sentido Moreno-Rodríguez y llegamos dos segundos después del choque. Ahí lo vi tirado en el piso, paramos con la camioneta y lo ayudamos. No lo conocíamos ni lo reconocimos porque estaba con el casco", comenzó relatando.
El testigo explicó que Thiago estaba tirado con su moto en la calle y que rápidamente corrieron a asistirlo: "Estaba en el medio de la calzada, nos acercamos y tratamos de hacer señas a los autos para que pararan y no lo pisaran. No hay luminarias en este lugar, ese es el problema".
Raúl contó cómo intentó mantener al joven con calma: “Yo me quedé con él, le di la mano para que sienta que alguien estaba con él. Le estuvimos hablando para que no entrara en shock. Igual estaba en shock”.
Por último, recordó con angustia la maniobra que hicieron y la tardanza del SEM: “Tratamos de moverlo, pero estaba muy grave. Decía que le dolía mucho y que quería vomitar. La ambulancia tardó bastante, como 40 minutos. Espero que pueda salir adelante”.
Cómo evoluciona tras la operación
En las últimas horas fue operado de urgencia y se encuentra en terapia intensiva "completamente sedado", informó Daniela Celis, expareja del joven.
Daniela Celis, compartió una actualización del parte médico de Thiago Medina en una historia de Instagram, donde expresó que "en este momento está estable, salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva".
Pestañela contó que Thiago "presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo". Por el momento, la familia continúa esperando el "parte médico actualizado, está delicado y esperando que evolucione hora tras hora".
Daniela cerró el mensaje con "apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado, toda la luz es bien recibida, gracias".
