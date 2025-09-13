Habló el hombre que auxilió a Thiago Medina tras su brutal accidente: "Decía que le dolía mucho"

Por último, recordó con angustia la maniobra que hicieron y la tardanza del SEM: “Tratamos de moverlo, pero estaba muy grave. Decía que le dolía mucho y que quería vomitar. La ambulancia tardó bastante, como 40 minutos. Espero que pueda salir adelante”.

testigo thiago medina

Cómo evoluciona tras la operación

En las últimas horas fue operado de urgencia y se encuentra en terapia intensiva "completamente sedado", informó Daniela Celis, expareja del joven.

Daniela Celis, compartió una actualización del parte médico de Thiago Medina en una historia de Instagram, donde expresó que "en este momento está estable, salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva".

Pestañela contó que Thiago "presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo". Por el momento, la familia continúa esperando el "parte médico actualizado, está delicado y esperando que evolucione hora tras hora".

Daniela cerró el mensaje con "apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado, toda la luz es bien recibida, gracias".

