Así quedó el auto contra el cual chocó Thiago Medina en Moreno: la imagen que se difundió
En las últimas horas, revelaron la impactante imagen del auto involucrado en el siniestro por el cual el ex Gran Hermano lucha por su vida.
Tras el accidente que dejó a Thiago Medina en estado grave y alojado en terapia intensiva, este sábado se conocieron imágenes del auto que embistió su moto. El programa "Vivo el sábado" (A24), compartió el material y, además de informar sobre la operación de urgencia en la que a Medina le extirparon el bazo y el pedido de 25 donantes de sangre, dio detalles sobre la identidad del conductor involucrado.
"Interviene la UFI número 1 de Moreno, del doctor Oporto... El imputado es una persona de 40 años. Por lo que dicen, colisiona en la parte trasera del vehículo que venía circulando en sentido contrario", indicaron como primer dato oficial del accidente.
Y detallaron: "Llegaban a San Martín y La Providencia, en Francisco Álvarez Moreno, por causas que se están estableciendo en este momento, colisiona en la parte trasera de un vehículo que venía circulando en sentido contrario. El vehículo es el que conducía este señor José Fernando Córdoba".
Según informaron, tras el impacto se dio aviso al 911, cuyos efectivos constataron la gravedad del accidente. "Venían uno de contramano con el otro y colisionan en la parte trasera del vehículo", señalaron.
"Sí, se tiene absolutamente determinado cómo era el sentido de circulación. Ya están trabajando el fiscal general de Moreno, Lucas Occianarte, el doctor Oporto de los FIU1, e intervino la comisaria sexta, de Francisco Álvarez, y hay una causa por lesiones culposas", concluyeron con información aportada por el periodista Fabián Rubino desde el lugar del hospital, mientras mostraban la impactante imagen del auto que dejó a Thiago Medina luchando por su vida internado en terapia intensiva.
Qué reveló una testigo del brutal accidente de Thiago Medina en Moreno
Alrededor de las 20 horas de este viernes, Thiago Medina -exparticipante de Gran Hermano 2022- sufrió un brutal accidente mientras circulaba a bordo de su moto. El terrible episodio tuvo lugar en la localidad bonaerense de Moreno, donde el joven fue embestido por un vehículo Chevrolet Corsa, lo que le provocó severas heridas y lo mantiene internado en la Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de La Vega de esa ciudad.
Tras lo ocurrido, Daniela Celis compartió el parte médico a sus seguidores, revelando que los médicos debieron extirparle el bazo a su expareja y padre de sus mellizas. Su pronóstico sigue siendo reservado y, mientras los fanáticos esperan más novedades, una mujer que fue testigo del episodio declaró ante las autoridades de la UFI N°1 de Moreno.
De acuerdo con la información obtenida por Infobae, la joven y su novio, que iban en moto de vuelta a casa después del trabajo, vieron pasar a toda velocidad a una persona en una motocicleta, usando un casco. Aparentemente, era Thiago Medina. Este hecho ocurrió a unos 100 metros de la calle La Providencia.
Al llegar a la intersección con La Providencia, también notaron el auto involucrado en el accidente: un Chevrolet Corsa. El auto giró con la luz de giro puesta, y solo segundos después, el exconcursante de Gran Hermano chocó.
Hasta el momento, no trascendieron videos ni imágenes del momento. De hecho, la familia de Thiago tuvo que salir a desmentir la circulación de una foto que mostraba cómo había quedado la supuesta moto del joven tras el choque. La encargada de desmentir esto fue Camilota, hermano de Medina, muy conocida por haber participado en Cuestión de Peso.
