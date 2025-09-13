Así quedó el auto contra el cual chocó Thiago Medina en Moreno: la imagen que se difundió

El auto que choco a Thiago Medina

Qué reveló una testigo del brutal accidente de Thiago Medina en Moreno

Alrededor de las 20 horas de este viernes, Thiago Medina -exparticipante de Gran Hermano 2022- sufrió un brutal accidente mientras circulaba a bordo de su moto. El terrible episodio tuvo lugar en la localidad bonaerense de Moreno, donde el joven fue embestido por un vehículo Chevrolet Corsa, lo que le provocó severas heridas y lo mantiene internado en la Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de La Vega de esa ciudad.

image

Tras lo ocurrido, Daniela Celis compartió el parte médico a sus seguidores, revelando que los médicos debieron extirparle el bazo a su expareja y padre de sus mellizas. Su pronóstico sigue siendo reservado y, mientras los fanáticos esperan más novedades, una mujer que fue testigo del episodio declaró ante las autoridades de la UFI N°1 de Moreno.

image

De acuerdo con la información obtenida por Infobae, la joven y su novio, que iban en moto de vuelta a casa después del trabajo, vieron pasar a toda velocidad a una persona en una motocicleta, usando un casco. Aparentemente, era Thiago Medina. Este hecho ocurrió a unos 100 metros de la calle La Providencia.

Al llegar a la intersección con La Providencia, también notaron el auto involucrado en el accidente: un Chevrolet Corsa. El auto giró con la luz de giro puesta, y solo segundos después, el exconcursante de Gran Hermano chocó.

Hasta el momento, no trascendieron videos ni imágenes del momento. De hecho, la familia de Thiago tuvo que salir a desmentir la circulación de una foto que mostraba cómo había quedado la supuesta moto del joven tras el choque. La encargada de desmentir esto fue Camilota, hermano de Medina, muy conocida por haber participado en Cuestión de Peso.

image