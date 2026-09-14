Precisaron la causa de la muerte de Hayden Panettiere: tomó una pastilla adulterada

Las mismas fuentes indicaron que Panettiere habría consumido diferentes sustancias adquiridas a través de ese contacto durante el viaje desde Los Ángeles hasta Carolina del Sur, realizado el día anterior a su muerte. “Nos informan de que Hayden consumió varias drogas compradas a su traficante durante el vuelo de Los Ángeles a Carolina del Sur, el día anterior a su muerte”, publicó el medio.

¿Qué investiga la DEA tras la muerte de la actriz?

La Administración de Control de Drogas (DEA) participa de las averiguaciones destinadas a establecer el recorrido de la sustancia que habría consumido Panettiere.

Uno de los objetivos consiste en reconstruir la relación entre la actriz y el supuesto proveedor para determinar de dónde salió la pastilla adulterada.

El análisis también podría permitir establecer si otras sustancias estuvieron involucradas en las horas previas al fallecimiento y si existe alguna responsabilidad vinculada con el suministro de los medicamentos.

Conmoción en Hollywood: murió Hayden Panettiere, actriz de 36 años

¿Cómo fueron las últimas horas de Hayden Panettiere?

Según los reportes difundidos después del hecho, fue encontrada inconsciente y en paro cardíaco dentro de una vivienda de Greenville. Una persona que se encontraba cerca llamó al servicio de emergencias 911. En medio de la desesperación por intentar salvarla, Brian Hickerson, pareja de la actriz, le habría administrado Narcan, un medicamento utilizado para revertir los efectos de una sobredosis de opioides.

El dato fue confirmado por Zach Hickerson, hermano de la actriz, quien explicó que Brian intentó asistirla cuando Panettiere no respondía. De acuerdo con información publicada por Page Six, el reporte policial señaló que fue Zach Hickerson quien encontró a Panettiere en el departamento ubicado en el complejo Judson Mill Lofts.

El informe indicó que la actriz estaba sentada en una silla del living y no reaccionaba cuando Zach ingresó al lugar. Ante esa situación, se realizó el llamado al 911. Los servicios de emergencia llegaron poco después e intentaron reanimarla durante más de media hora. Sin embargo, los esfuerzos no tuvieron éxito y Panettiere fue declarada muerta a las 14.32.