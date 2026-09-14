Precisaron la causa de la muerte de Hayden Panettiere: tomó una pastilla adulterada
La actriz de “Héroes” y “Nashville” tenía 36 años y fue encontrada muerta en Carolina del Sur. TMZ reveló nuevos detalles sobre la investigación.
La muerte de Hayden Panettiere sumó un nuevo dato que permite reconstruir qué pudo haber ocurrido durante las horas previas al fallecimiento de la actriz. Según información difundida por TMZ a partir de fuentes vinculadas a la investigación, la intérprete habría muerto después de ingerir una pastilla de oxicodona adulterada con fentanilo.
Panettiere, reconocida mundialmente por sus papeles en Héroes y Nashville, tenía 36 años. Fue encontrada sin vida el 16 de agosto en una vivienda de Greenville, Carolina del Sur, luego de que una persona cercana realizara un llamado de emergencia. La nueva información fue difundida varias semanas después de su muerte, mientras las autoridades continúan intentando determinar el origen de la sustancia que habría provocado la intoxicación.
¿Qué se sabe sobre la pastilla que tomó Hayden Panettiere?
De acuerdo con lo publicado por TMZ, fuentes policiales indicaron que la actriz habría ingerido una pastilla que resultó mortal. “Hayden ingirió una pastilla mortal el día que falleció”, señalaron desde el portal especializado en información sobre celebridades.
La sustancia habría sido presentada como oxicodona, pero estaba adulterada con fentanilo, un opioide sintético de elevada potencia. Esta circunstancia es ahora uno de los principales elementos que forman parte de la investigación. Las autoridades estadounidenses buscan reconstruir cómo llegó esa pastilla hasta Panettiere y quién se la suministró.
Según la información, fuentes relacionadas con el caso señalaron que Hayden tenía desde hacía tiempo un supuesto “traficante de drogas” en Los Ángeles. Ese hombre habría sido quien le proporcionaba medicamentos obtenidos en el mercado negro, entre ellos oxicodona.
Las mismas fuentes indicaron que Panettiere habría consumido diferentes sustancias adquiridas a través de ese contacto durante el viaje desde Los Ángeles hasta Carolina del Sur, realizado el día anterior a su muerte. “Nos informan de que Hayden consumió varias drogas compradas a su traficante durante el vuelo de Los Ángeles a Carolina del Sur, el día anterior a su muerte”, publicó el medio.
¿Qué investiga la DEA tras la muerte de la actriz?
La Administración de Control de Drogas (DEA) participa de las averiguaciones destinadas a establecer el recorrido de la sustancia que habría consumido Panettiere.
Uno de los objetivos consiste en reconstruir la relación entre la actriz y el supuesto proveedor para determinar de dónde salió la pastilla adulterada.
El análisis también podría permitir establecer si otras sustancias estuvieron involucradas en las horas previas al fallecimiento y si existe alguna responsabilidad vinculada con el suministro de los medicamentos.
¿Cómo fueron las últimas horas de Hayden Panettiere?
Según los reportes difundidos después del hecho, fue encontrada inconsciente y en paro cardíaco dentro de una vivienda de Greenville. Una persona que se encontraba cerca llamó al servicio de emergencias 911. En medio de la desesperación por intentar salvarla, Brian Hickerson, pareja de la actriz, le habría administrado Narcan, un medicamento utilizado para revertir los efectos de una sobredosis de opioides.
El dato fue confirmado por Zach Hickerson, hermano de la actriz, quien explicó que Brian intentó asistirla cuando Panettiere no respondía. De acuerdo con información publicada por Page Six, el reporte policial señaló que fue Zach Hickerson quien encontró a Panettiere en el departamento ubicado en el complejo Judson Mill Lofts.
El informe indicó que la actriz estaba sentada en una silla del living y no reaccionaba cuando Zach ingresó al lugar. Ante esa situación, se realizó el llamado al 911. Los servicios de emergencia llegaron poco después e intentaron reanimarla durante más de media hora. Sin embargo, los esfuerzos no tuvieron éxito y Panettiere fue declarada muerta a las 14.32.
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