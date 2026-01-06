Se conoció un audio previo al escándalo entre Romina Gaetani y su expareja Luis Cavanagh
Un material difundido por el periodista Juan Etchegoyen muestra a la actriz conversando con su exmarido antes de que se hiciera pública la denuncia por violencia de género.
Romina Gaetani volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de que se filtrara un audio grabado antes de que denunciara a su ex pareja, Luis Cavanagh, por violencia de género. El material fue dado a conocer por Juan Etchegoyen en su programa y rápidamente generó repercusión por tratarse de un registro inédito que muestra a ambos en una situación cotidiana, sin relación directa con el conflicto judicial que hoy los enfrenta.
Según explicó el periodista, el audio no forma parte de la causa ni fue filtrado por la Justicia. Se trata, de acuerdo a su relato, de un mensaje que la actriz le envió a una tercera persona en el marco de una negociación comercial y que llegó a sus manos recientemente. Etchegoyen fue enfático al aclarar el contexto antes de reproducirlo, para evitar interpretaciones erróneas sobre su origen o finalidad.
“Quiero abrir este programa debutando desde Mar del Plata con esta nueva temporada con un material que periodísticamente es interesante porque por primera vez vas a escuchar a Romina Gaetani con su ex pareja Luis Cavanagh. Es un audio que ella le envió a una persona que me lo hizo llegar en estos días”, expresó el conductor al presentar el material en su ciclo digital.
En esa misma línea, el periodista remarcó que el contenido no guarda relación con la denuncia posterior: “No tiene nada que ver con la denuncia esto, lo aclaro porque quizás piensan que lo filtró la Justicia y no es así pero es interesante periodísticamente escucharla a Romina con su pareja detrás que también habla. Lo que vas a escuchar es un audio de la famosa pidiendo canje con su pareja para ir a un restaurant y se le escucha la voz a él porque habla en el mismo”.
El audio, según detalló Etchegoyen, se da en el marco de una negociación con un relacionista público que actuaba como intermediario para concretar una acción publicitaria. En ese intercambio, Cavanagh no aparece como un espectador pasivo, sino como alguien que participa y opina sobre la propuesta. “Esto se da en medio de una negociación de Romina con un relacionista público que hace de intermedio para que se concrete una acción publicitaria y Luis Cavanagh tiene voz y voto porque opina del tema”, agregó el periodista antes de reproducir el fragmento.
En el registro se escucha claramente la voz de Gaetani consultando por una posible salida gastronómica junto a su pareja y otra pareja amiga. “Te hago una pregunta, veo que en algunos de los chats me habías escrito que mandan delivery y si eso sigue vigente pero qué se yo. Esta semana puede ser ¿te parece?. Te pego un llamado y nos mandamos con Luis y una pareja más, una pareja amiga, o sea seríamos cuatro. Nos fijamos uno que nos mandaste que nos copó ¿Hay alguno que digas está bueno para ir?”, se oye decir a la actriz.
Luego interviene Cavanagh con una respuesta breve pero clara: “Claro, alguno bueno para ir, este me gustó, no sé donde queda, creo que Costa Rica al 5 mil 600”.
La difusión de este audio se produce en un contexto sensible, ya que Gaetani ratificó en la Justicia su denuncia por violencia de género y en los últimos días se conocieron nuevos detalles de la causa. Aunque el material no aporta elementos judiciales, vuelve a exponer públicamente a ambos protagonistas y suma un nuevo capítulo a una historia que continúa generando debate y atención mediática.
