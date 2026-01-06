Se conoció un audio previo al escándalo entre Romina Gaetani y su expareja Luis Cavanagh

romina gaetani

En el registro se escucha claramente la voz de Gaetani consultando por una posible salida gastronómica junto a su pareja y otra pareja amiga. “Te hago una pregunta, veo que en algunos de los chats me habías escrito que mandan delivery y si eso sigue vigente pero qué se yo. Esta semana puede ser ¿te parece?. Te pego un llamado y nos mandamos con Luis y una pareja más, una pareja amiga, o sea seríamos cuatro. Nos fijamos uno que nos mandaste que nos copó ¿Hay alguno que digas está bueno para ir?”, se oye decir a la actriz.

Luego interviene Cavanagh con una respuesta breve pero clara: “Claro, alguno bueno para ir, este me gustó, no sé donde queda, creo que Costa Rica al 5 mil 600”.

La difusión de este audio se produce en un contexto sensible, ya que Gaetani ratificó en la Justicia su denuncia por violencia de género y en los últimos días se conocieron nuevos detalles de la causa. Aunque el material no aporta elementos judiciales, vuelve a exponer públicamente a ambos protagonistas y suma un nuevo capítulo a una historia que continúa generando debate y atención mediática.