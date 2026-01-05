Qué declaró Romina Gaetani tras denunciar a su expareja por violencia de género: "zamarreadas", golpes y más

“Refiriendo que siente dolores, razón por la que se la asiste y se pide una ambulancia, que traslada a la femenina al hospital de Pilar ya que se encuentra con episodio de ansiedad”, continuó leyendo.

En la declaración consta que Romina Gaetani tuvo la posibilidad de llamar a su amiga, que la asistió y acompañó mientras estuvo en el hospital donde la atendieron, y que esa misma mujer fue la testigo en la comisaría al momento de radicar la denuncia.

En el parte policial y médico indica que la actriz presentó “lesiones leves, agravadas por el vínculo por tratarse de violencia de género”.

Más precisamente, la actriz exhibía escoriaciones en el dorsal izquierdo, antebrazo derecho y en la cadera, un corte en la pierna derecho y un hematoma en la pierna izquierda, que serían el resultado del ataque de quien fuera su novio durante casi dos años.