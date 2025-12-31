"Lesiones en todo el cuerpo": qué dice el informe médico de Romina Gaetani

Allí se dio aviso al 911, intervino personal policial, una ambulancia y representantes de la fiscalía, luego debido a su estado emocional, la actriz no quiso dirigirse inicialmente a la comisaría y fue trasladada directamente al hospital.

Qué dice el informe médico

El informe señala escoriaciones en el dorso izquierdo, antebrazo derecho y cadera, además de un hematoma en la pierna izquierda y un corte en la pierna derecha.

Desde el ámbito judicial se aclaró que el corte no habría sido provocado por un arma blanca, sino como consecuencia de los golpes.

En ese sentido, una especialista en medicina legal explicó que esa herida podría haberse producido por el impacto del cuerpo contra un objeto contundente, como una mesa o una silla.

La experta también detalló que las escoriaciones observadas en el cuerpo de Gaetani podrían ser compatibles con el arrastre de una persona contra una superficie dura o rugosa.

“Lo que se puede afirmar es que hay lesiones en todo el cuerpo”, señaló, y fue contundente al remarcar que el pedido de auxilio de la actriz pudo haber sido determinante para evitar un desenlace aún más grave.