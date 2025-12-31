Romina Gaetani ratificó la denuncia pero rechazó la perimetral contra Luis Cavanagh: los motivos

romina gaetani

El análisis continuó con otra reflexión que expone el temor que atraviesan muchas víctimas en este tipo de situaciones. “También obviamente puede estar relacionado con el pánico que pueden sentir. Lo único ´bueno´ de todo esto, es que el abogado de ella nos contó que Romina ratificó la denuncia contra Luis”, agregó Szeta, subrayando que la causa sigue su curso y que la actriz mantiene firme su acusación.

Gaetani y Cavanagh habían iniciado su relación durante el verano 2023/2024, y el caso volvió a poner en el centro del debate la complejidad de las decisiones que enfrentan las víctimas de violencia de género, incluso cuando cuentan con respaldo judicial.