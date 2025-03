Se filtraron los chats de una acalorada discusión entre Cinthia Fernández y Yanina Latorre

La discusión continuó con mayor intensidad cuando Latorre insistió escribiendo en mayúsculas: “NO TE DA”. Fernández reaccionó de inmediato: “A vos no te da para ser buena gente. Siempre denigrando”, le retrucó, y explicó que solo había preguntado cómo estaba porque pensó que algo le había pasado. “No me pienso quedar callada. Ya te pasás conmigo”, agregó.

Latorre respondió con risas, mientras Fernández insistía en que desconocía el motivo de la disputa. “Juro que no sé qué te pasó. Ahora chusmeo, pero no sé qué te pasó”, escribió. La respuesta de Latorre fue aún más filosa: “Sos panelista y no sabés qué pasa”.

Fernández intentó justificar su falta de información sobre el tema. “No, la verdad que no, porque estuve solo subiendo cosas porque tengo la casa inundada y en reformas, además de dos nenas enfermas. Así que me dediqué a mi casa y no prendí la tele. Lo pregunté por si te había pasado algo. Siempre tan agradable vos. Ojalá estés bien. Se ve que sí”, lanzó.

Lejos de calmarse, Latorre cerró la discusión con ironía: “No vale la pena contestar. Cinthia, no entendés nada. No tenés humor. Andá a sacar agua”. En el tramo final del chat, Laura Ubfal compartió unas risas y Latorre reaccionó con un gesto de complicidad: “Te amo, Lau”.

Por su parte, Romina Scalora comentó: “No sé qué te pasó y recién puedo leer todo, pero me alegra que estés bien. Estoy estallando de risa leyendo”, a pesar del evidente malestar previo en la conversación.