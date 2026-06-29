Se filtró la identidad de la persona que reveló el embarazo de Stephanie Demner

Muy molesta por lo sucedido, Demner compartió un video en sus redes sociales donde calificó el episodio como una situación grave y expresó su indignación por la supuesta falta de confidencialidad. "Este storytime está mal por donde lo mires", sostuvo al comenzar su relato.

La influencer también explicó que, según pudo averiguar, la persona habría brindado detalles precisos sobre su embarazo, incluso la cantidad de semanas de gestación que llevaba al momento de realizarse el estudio.

Qué dijo Stephanie Demner tras descubrir la filtración

"Pensé en denunciarla", confesó al explicar la gravedad con la que vivió la situación. Finalmente decidió no avanzar judicialmente y optó por enviarle un mensaje privado a la profesional para manifestarle su malestar y hacerle saber cómo la había afectado lo ocurrido.

Además, aprovechó el episodio para reflexionar sobre la importancia de respetar la intimidad de las personas, especialmente en un momento tan delicado como el inicio de un embarazo. "Si te cruzás con alguien que está embarazada, cuidale el secretito", pidió la creadora de contenido.