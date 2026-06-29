Se filtró la identidad de la persona que reveló el embarazo de Stephanie Demner
Durante su descargo, Stephanie Demner reconoció que evaluó la posibilidad de iniciar acciones legales debido a la presunta vulneración del secreto profesional.
La felicidad por la llegada de un hijo quedó envuelta en una inesperada polémica para Stephanie Demner. La influencer contó que una persona habría revelado la noticia de su embarazo antes de que ella pudiera comunicarla públicamente y explicó cómo descubrió el origen de la filtración.
Su relato generó un fuerte debate en redes sociales acerca de la privacidad de la información médica, el secreto profesional y los límites que deberían respetarse cuando se trata de datos personales vinculados con la salud.
Se filtró quién fue la persona que reveló el embarazo de Stephanie Demner
Según contó la propia Stephanie Demner, todo ocurrió durante las primeras semanas de gestación, cuando todavía había decidido mantener la noticia únicamente entre sus familiares más cercanos y algunas personas de su entorno laboral.
La situación tomó un giro inesperado cuando recibió un mensaje del periodista Ángel de Brito, quien le consultó si estaba embarazada. Sorprendida por la pregunta, la influencer comenzó a preguntarse cómo esa información había llegado a los medios antes de que ella pudiera compartirla.
Tras investigar el origen del dato, aseguró haber descubierto que la información habría sido difundida por una ecografista vinculada al centro médico donde se había realizado uno de los primeros controles del embarazo.
Muy molesta por lo sucedido, Demner compartió un video en sus redes sociales donde calificó el episodio como una situación grave y expresó su indignación por la supuesta falta de confidencialidad. "Este storytime está mal por donde lo mires", sostuvo al comenzar su relato.
La influencer también explicó que, según pudo averiguar, la persona habría brindado detalles precisos sobre su embarazo, incluso la cantidad de semanas de gestación que llevaba al momento de realizarse el estudio.
Qué dijo Stephanie Demner tras descubrir la filtración
"Pensé en denunciarla", confesó al explicar la gravedad con la que vivió la situación. Finalmente decidió no avanzar judicialmente y optó por enviarle un mensaje privado a la profesional para manifestarle su malestar y hacerle saber cómo la había afectado lo ocurrido.
Además, aprovechó el episodio para reflexionar sobre la importancia de respetar la intimidad de las personas, especialmente en un momento tan delicado como el inicio de un embarazo. "Si te cruzás con alguien que está embarazada, cuidale el secretito", pidió la creadora de contenido.
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