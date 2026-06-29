Un gesto de Daniela Celis volvió a encender la polémica con Thiago Medina: qué pasó

daniela celis thiago medina

Minutos después de que el video comenzara a circular, el ex Gran Hermano utilizó sus propias redes sociales para compartir una publicación que fue tomada como una clara referencia al accionar de Daniela. Sin mencionarla directamente, escribió: “De nuevo la misma historia. Ya cansa, loco”. La frase rápidamente se viralizó y alimentó las especulaciones sobre un nuevo enfrentamiento entre ambos.

No se trata de la primera vez que Daniela realiza un gesto de estas características. Durante una crisis anterior con Medina también había decidido quitar ese mismo cuadro de su vivienda y compartirlo públicamente con sus seguidores. En aquella oportunidad, el distanciamiento terminó resolviéndose y, tiempo después, el retrato volvió a ocupar su lugar original.

daniela celis thiago medina

Por ese motivo, el nuevo cambio no pasó inadvertido y muchos usuarios interpretaron que, esta vez, la decisión podría representar un cierre definitivo de esa etapa. Aunque ninguno profundizó públicamente sobre el conflicto ni explicó el verdadero trasfondo de lo ocurrido, el intercambio volvió a poner de manifiesto que la relación entre Daniela Celis y Thiago Medina continúa atravesada por diferencias que, en más de una oportunidad, terminan trasladándose al ámbito público.