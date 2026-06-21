Escándalo en el mundo del espectáculo: se filtró la feroz pelea que quebró la amistad de dos famosas modelos

Otro momento clave de la pelea habría ocurrido después de los Martín Fierro, cuando Landaburu ganó el premio a mejor influencer. Según relató, algunas declaraciones de Demner no cayeron bien y aumentaron aún más la distancia.

“Yo le gané, ella salió como a decir que tendría que haber ganado, que el premio era justo si ganaba ella”, recordó sobre aquel episodio.

Finalmente, Angie aseguró que tras contar su versión varias colegas se acercaron para compartir experiencias similares. De esta manera, una amistad que parecía consolidada dentro del mundo influencer terminó convirtiéndose en una de las disputas más comentadas del espectáculo.