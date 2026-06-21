Escándalo en el mundo del espectáculo: se filtró la feroz pelea que quebró la amistad de dos famosas modelos
La pelea generó sorpresa entre sus seguidores debido a las fuertes declaraciones que se conocieron.
Lo que comenzó como una relación cercana dentro del ambiente terminó convirtiéndose en una disputa pública llena de acusaciones. Una de las protagonistas decidió romper el silencio y revelar qué habría provocado el quiebre definitivo del vínculo.
Según contó, hubo una situación laboral que marcó un antes y un después en la amistad. Además, aseguró que con el paso del tiempo descubrió actitudes que no esperaba y que terminaron confirmando la distancia entre ambas.
Estalló el escándalo en la moda con dos famosas
La pelea entre Angie Landaburu y Stephie Demner volvió a estar en el centro de la escena luego de que la primera decidiera contar detalles sobre cómo terminó la amistad que mantenían desde hace años.
“Teníamos la mejor, llega ese famoso viaje con la marca y a mí me eligen y a ella no la eligen. A ella ahí le agarró un ataque”, expresó Angie durante una entrevista en Solo por Hoy Stream, al recordar el episodio que habría iniciado los problemas.
Además, la modelo sostuvo que luego comenzó a conocer otras situaciones que la sorprendieron sobre su ex amiga. “A todas les hizo cosas muy malas, a muchas las bajó de trabajos”, afirmó al hablar sobre comentarios que recibió de otras personas del ambiente.
Otro momento clave de la pelea habría ocurrido después de los Martín Fierro, cuando Landaburu ganó el premio a mejor influencer. Según relató, algunas declaraciones de Demner no cayeron bien y aumentaron aún más la distancia.
“Yo le gané, ella salió como a decir que tendría que haber ganado, que el premio era justo si ganaba ella”, recordó sobre aquel episodio.
Finalmente, Angie aseguró que tras contar su versión varias colegas se acercaron para compartir experiencias similares. De esta manera, una amistad que parecía consolidada dentro del mundo influencer terminó convirtiéndose en una de las disputas más comentadas del espectáculo.
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