Picante cruce: Rodrigo De Paul y Lewandowski se dijeron de todo en el empate de Inter Miami

En aquel partido por la fase de grupos de la Copa del Mundo, la Selección Argentina se impuso y avanzó a los octavos de final. Años después, los dos volvieron a encontrarse en un escenario completamente diferente, aunque esta vez como compañeros de una misma liga y defendiendo intereses opuestos durante los 90 minutos.

Más allá del momento de tensión, Inter Miami consiguió rescatar un punto gracias al 1-1 y mantuvo su lugar entre los principales equipos de la Conferencia Este. El conjunto liderado futbolísticamente por Lionel Messi llegó a los 44 puntos y continúa como escolta del líder, aunque no pudo aprovechar por completo la caída de Nashville frente a Toronto.

El próximo desafío para Inter Miami será precisamente ante Nashville, en un encuentro que tendrá lugar el sábado en el Nu Stadium de Miami. El equipo buscará volver a sumar de a tres para acercarse al primer puesto y sostener su pelea en la parte alta de la MLS.