Picante cruce: Rodrigo De Paul y Lewandowski se dijeron de todo en el empate de Inter Miami
El argentino salió en defensa de su compañero Ian Fray durante una discusión que subió de tono en los minutos finales del 1-1 ante Chicago Fire.
Inter Miami igualó 1-1 frente a Chicago Fire como visitante por una nueva fecha de la MLS, pero el resultado quedó acompañado por una escena de fuerte tensión en el tramo final del encuentro. Rodrigo De Paul y Robert Lewandowski quedaron cara a cara después de una discusión que comenzó entre el delantero polaco e Ian Fray y terminó con la intervención del mediocampista argentino.
El episodio se produjo cuando el marcador ya estaba empatado y el partido ingresaba en sus últimos minutos. Lewandowski, autor del gol que había puesto en ventaja al conjunto local, tuvo un encontronazo con Fray que rápidamente generó la reacción de los futbolistas de Inter Miami. Entre ellos apareció De Paul, quien se acercó para defender a su compañero.
La situación escaló rápidamente y ambos jugadores terminaron frente a frente. El argentino y el polaco intercambiaron palabras durante varios segundos, en una imagen que reflejó la intensidad con la que se estaba disputando el encuentro. "Tengo dos Copas Américas y una del mundo, ¿quién sos?", le dijo el Motorcito. Finalmente, la intervención de otros protagonistas permitió que la discusión no pasara a mayores.
Tremendo ida y vuelta entre De Paul y Lewandowski en Chicago Fire-Inter Miami
El cruce tuvo además un condimento especial por los antecedentes que comparten De Paul y Lewandowski. Ambos se enfrentaron en numerosas oportunidades durante sus etapas en el fútbol europeo, cuando el argentino defendía la camiseta del Atlético de Madrid y el atacante polaco jugaba para Barcelona. También existe el antecedente del duelo entre Argentina y Polonia durante el Mundial de Qatar 2022.
En aquel partido por la fase de grupos de la Copa del Mundo, la Selección Argentina se impuso y avanzó a los octavos de final. Años después, los dos volvieron a encontrarse en un escenario completamente diferente, aunque esta vez como compañeros de una misma liga y defendiendo intereses opuestos durante los 90 minutos.
Más allá del momento de tensión, Inter Miami consiguió rescatar un punto gracias al 1-1 y mantuvo su lugar entre los principales equipos de la Conferencia Este. El conjunto liderado futbolísticamente por Lionel Messi llegó a los 44 puntos y continúa como escolta del líder, aunque no pudo aprovechar por completo la caída de Nashville frente a Toronto.
El próximo desafío para Inter Miami será precisamente ante Nashville, en un encuentro que tendrá lugar el sábado en el Nu Stadium de Miami. El equipo buscará volver a sumar de a tres para acercarse al primer puesto y sostener su pelea en la parte alta de la MLS.
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