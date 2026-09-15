Dos jugadores de la Selección Argentina fueron citados solo para el partido despedida de Lionel Messi
AFA confirmó los detalles de la convocatoria para los próximos encuentros de la Selección Argentina de septiembre y octubre.
Tras confirmarse el cronograma de los próximos encuentros amistosos correspondientes a las fechas FIFA de septiembre y octubre, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que Lionel Messi no será el único peso pesado que disputará un único partido con la Selección Argentina de los tres estipulados para la Fecha FIFA.
Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso adoptarán la misma modalidad, y solo estarán presentes en el último encuentro, en el del 6 de octubre, aunque no se aclaron los motivos al respecto.
De acuerdo con el comunicado emitido por los canales oficiales de la entidad, los mediocampistas "acudirán para participar del último amistoso del día 6 de octubre".
De este modo, los tres futbolistas quedarán al margen de los compromisos previos fijados en el calendario: el duelo ante Bolivia, programado para el próximo 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, y el choque frente a Burkina Faso, que se disputará el 3 de octubre en el Monumental.
La lista del medio local y las bajas confirmadas en la Selección Argentina
Con el panorama de los europeos delineado, la atención se traslada ahora al próximo viernes, día en el que la AFA dará a conocer la nómina de futbolistas convocados procedentes del fútbol doméstico. En ese listado se resolverá si los representantes del plano local afrontarán la totalidad de los tres amistosos o si también se sumarán exclusivamente al cierre en el estadio Monumental junto a la Pulga.
Entre los nombres que se barajan para integrar la convocatoria figuran figuras como Thiago Almada —quien arrastra una fecha de suspensión pendiente—, además de opciones provenientes de River como Ángel Correa y Gonzalo Montiel.
En tanto, el cuerpo técnico ya diagramó las variantes sabiendo de antemano las ausencias obligadas en el plantel: Nicolás Otamendi ya concretó su retiro definitivo del combinado nacional, mientras que Leandro Paredes no podrá ser tenido en cuenta debido a la sanción disciplinaria que debe purgar tras los incidentes registrados en la final del Mundial 2026.
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