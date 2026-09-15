Dos jugadores de la Selección Argentina fueron citados solo para el partido despedida de Lionel Messi

Entre los nombres que se barajan para integrar la convocatoria figuran figuras como Thiago Almada —quien arrastra una fecha de suspensión pendiente—, además de opciones provenientes de River como Ángel Correa y Gonzalo Montiel.

En tanto, el cuerpo técnico ya diagramó las variantes sabiendo de antemano las ausencias obligadas en el plantel: Nicolás Otamendi ya concretó su retiro definitivo del combinado nacional, mientras que Leandro Paredes no podrá ser tenido en cuenta debido a la sanción disciplinaria que debe purgar tras los incidentes registrados en la final del Mundial 2026.