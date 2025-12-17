Se filtró quiénes son los famosos convocados a "Gran Hermano: Generación Dorada": enterate acá

Santiago del Moro confirmó que se involucró sentimentalmente con una participante de GH

En las últimas horas, Santiago del Moro confirmó que el reality comenzará el 2 de febrero del 2026 y que estará más picante que nunca.

"Hace cuatros, cinco meses estamos preparando la nueva temporada. Lo llamamos 'generación dorada' porque es el formato más importante de la historia de la televisión y cumple 25 años desde que se hizo aquella primera edición con Soledad Silveyra, y esta vez tiene la potestad de invitar personas a participar", contó en el programa A la Barbarossa.

En medio de la entrevista, Analía Franchín aprovechó para preguntarle algo al conductor y logró una sorprendente confesión. “¿Alguna vez te involucraste sentimentalmente con un participante? O sea, ¿que te dolió que saliera?”, le preguntó la panelista.

Sin dudarlo, Del Moro asintió sin dudar y señaló: “Sí, con Furia. Me imaginé saliendo de la mano con ella de la casa. Y no se dio. Ganó Bauti (Mascia), en buena ley ganó, pero la tengo en un lugar especial de mi corazón”.

Luego, Franchín fue por más y le consultó: “¿Alguna vez votaste?”. Con total sinceridad, Santiago respondió: “No, eso no. Mis hijas sí”.

