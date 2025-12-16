Inesperado: Santiago del Moro confirmó que se involucró sentimentalmente con una participante de Gran Hermano
El conductor del ciclo sorprendió a todos al revelar con qué jugadora se imaginaba saliendo de la casa.
Se acerca una nueva edición de Gran Hermano y los castings para elegir a los participantes continúa. En las últimas horas, Santiago del Moro confirmó que el reality comenzará el 2 de febrero del 2026 y que estará más picante que nunca.
"Hace cuatros, cinco meses estamos preparando la nueva temporada. Lo llamamos ´generación dorada´ porque es el formato más importante de la historia de la televisión y cumple 25 años desde que se hizo aquella primera edición con Soledad Silveyra, y esta vez tiene la potestad de invitar personas a participar", contó en el programa A la Barbarossa.
Luego agregó: "Lo más lindo es que dentro de la casa, son todos iguales. Ahí no hay estrato social, no hay título que habilite más que otro, tampoco barrios ni edades, es decir, ante el ojo de Gran Hermano, son todos iguales".
Además, anticipó que habrá varios cambios, que hará que los participantes se tenga que adaptar constantemente. "Va a haber más participantes, va a ser una edición más picante". Y sobre los famosos que podrían participar, indicó: "Aún no hay confirmado".
Santiago del Moro confesó que se involucró sentimentalmente con una participante
En medio de la entrevista, Analía Franchín aprovechó para preguntarle algo al conductor y logró una sorprendente confesión. “¿Alguna vez te involucraste sentimentalmente con un participante? O sea, ¿que te dolió que saliera?”, le preguntó la panelista.
Sin dudarlo, Del Moro asintió sin dudar y señaló: “Sí, con Furia. Me imaginé saliendo de la mano con ella de la casa. Y no se dio. Ganó Bauti (Mascia), en buena ley ganó, pero la tengo en un lugar especial de mi corazón”.
Luego, Franchín fue por más y le consultó: “¿Alguna vez votaste?”. Con total sinceridad, Santiago respondió: “No, eso no. Mis hijas sí”.
