Lo nuevo de James Cameron: "Avatar: Fuego y Cenizas", entre la belleza y la repetición

En sí, a nivel argumental, "Avatar: fuego y cenizas" se focaliza en la historia de la familia Sully años después de los últimos acontecimientos. Mientras intentan lidiar con el duelo interno por la pérdida, Pandora sigue siendo foco de conflicto con los persistentes humanos. En este marco de lucha incesante entre Na’vi y sky people, la gran novedad es la irrupción de una nueva amenaza dentro de Pandora: la maléfica villana Varang, líder del clan Mangkwan, quien despliega todo su poder en la dominación del fuego para subyugar a los pueblos libres. Cameron le da un vuelo de épica absoluta a esta ciencia ficción con un toque místico, armando una batalla feroz con un impacto visual superior a sus producciones previas.

avatar

La lucha entre los Na’vi y los humanos seguirá siendo una grieta imposible de cerrar que conduce a una batalla de proporciones grandilocuentes. A pesar del agotamiento que genera la extensión narrativa, "Avatar: fuego y cenizas" es, en última instancia, una obra que exige el ritual de la sala de cine. Es el cine de gran escala llevado a su máxima expresión, y por más que el guion se enrede, el espectador es transportado a una experiencia inmersiva que prueba que Cameron, para bien o para mal, sigue siendo el rey indiscutible de la taquilla y del espectáculo técnico.