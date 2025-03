Se puso picante la casa de Gran Hermano: ¿Qué pasó?

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/eeemiliano/status/1906518047336091919&partner=&hide_thread=false Para Furia, Selva se está cargando el programa al hombro.#GranHermano pic.twitter.com/bnL8BxZm8t — emi (@eeemiliano) March 31, 2025

Sandra se metió con lo más preciado para su compañera dentro del reality: la gaseosa. Si, le rebajaron la gaseosa con agua y varios fueron lo que vieron la situación y en primer medida optaron por el silencio. "El que avisa no traiciona, querían guerra, se viene la guerra, me tomaron la Coca y le agregaron agua" y agregó a los gritos: "Osea, ahora estoy habilitada a robaaaaar, si me ven comiendo algo fuera de lugar, se la bancan"

Acto seguido la participante fue al confesionario y expresó su malestar, contando que "despertaron la fiera" que había en ella". A su vez, la participante dejó bien en claro que a partir de ahora "se vienen lo robos en Gran Hermano, medias, bombacha, comida", detalló.

Y cerró fiel a su estilo, diciendo: "Esto es ojo por ojo, diente por diente"

Las repercusiones en la red social "X" de la maldad que le hizo Sandra a Selva: Rebajarle la gaseosa que ella se fraccionaba todos los días

