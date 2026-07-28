La foto de Fátima Florez en Perú que prueba su reconciliación con Javier Milei
Hace algunos días, Ángel de Brito confirmó que Fátima Florez y el Presidente están nuevamente juntos. Ahora, llegó la prueba.
En la antesala de la toma de posesión presidencial en Perú, el presidente Javier Milei viajó a Lima y un encuentro bilateral con Keiko Fujimori, previo a que la referente de Fuerza Popular asuma la jefatura de Estado para el período 2026-2031. Lo llamativo es que allí también está Fátima Florez.
La foto que la propia humorista compartió en redes sociales comprueba lo que hace algunos días señaló Ángel de Brito: el mandatario y la comediante nuevamente están juntos. La reconciliación aún no fue confirmada oficialmente por los protagonistas, pero distintos guiños y el aporte del periodista los dejaron expuestos.
En su oportunidad, el conductor de LAM (América) sostuvo: "Están reconciliados, me lo van a negar... Fátima Florez y Javier Milei". Y añadió: "Tuvieron encuentros en la Quinta de Olivos. La relación volvió a tomar su rumbo, tenemos primera dama nuevamente", agregó.
Una segunda oportunidad entre Milei y Fátima tras varios idas y vueltas
Cabe recordar que la pareja había le puesto punto final a su historia en abril de 2024, sofocada en su momento por la altísima exposición pública y las exigencias de la gestión gubernamental. Posteriormente, el mandatario mantuvo un romance con Yuyito González que se extendió hasta abril de 2025.
Hoy, pasado el tiempo, el camino del jefe de Estado y la imitadora vuelve a cruzarse.
La actividad de Javier Milei en Perú
Javier Milei viajó a Perú acompañado por el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para asistir a las actividades por la Transmisión del Mando Supremo. Al parecer, también fue acompañado por su nuevamente novia.
La ceremonia de jura de Keiko Fujimori en Lima contó con la presencia los presidentes Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Yamandú Orsi (Uruguay), José Raúl Mulino (Panamá), Nasry Asfura (Honduras), y el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau; además del rey de España, Felipe VI, por tratarse de un acto protocolar para jefes de Estado.
Después de la jura, Milei tiene pautada una actividad para esta tarde en la Universidad San Martín de Porres, donde recibirá el grado de Doctor Honoris Causa.
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