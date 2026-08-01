Alarma por el estado de salud del novio de Iliana Calabró: "En terapia intensiva, intubado"
Pepe Ochoa contó en LAM (América) que Luis De Stéfano, pareja de Iliana Calabró, atraviesa un delicado cuadro de salud que genera preocupación.
La salud de Luis De Stefano, pareja de Iliana Calabró, despertó preocupación luego de que Pepe Ochoa revelara en LAM el delicado momento que atraviesa el empresario marmolero. Según contó el panelista, la situación es compleja y mantiene en vilo tanto a la actriz como a su entorno más cercano.
Durante el programa conducido por Ángel de Brito, Ochoa informó que De Stefano permanece internado en terapia intensiva y que su cuadro reviste gravedad. "Me acaban de contar que está internado Luis, el novio de Iliana Calabró, en terapia intensiva y que está muy grave", comentó al aire al dar a conocer la noticia.
El periodista explicó que los médicos continúan trabajando para intentar estabilizar al empresario y que las próximas horas serán determinantes para conocer su evolución. Mientras tanto, familiares y allegados siguen con preocupación cada novedad sobre su estado.
En ese contexto, Ochoa amplió la información y detalló: “Están esperando, el estado es delicado, están trabajando para estabilizarlo y están viendo qué es lo que va a pasar con él, porque la realidad de todo esto es que está intubado y el momento que está viviendo es un poco crítico”.
Además, aclaró que la internación no fue reciente, sino que comenzó hace varios días y que el cuadro fue empeorando con el correr del tiempo. "Lo internaron hace una semana, entró por algo más pavo y empezó a desmejorar", explicó, aunque evitó precisar cuál fue el problema de salud que motivó el ingreso al centro médico.
La información causó impacto entre los panelistas del ciclo y rápidamente generó repercusión. Hasta el momento, Iliana no hizo declaraciones públicas sobre la salud de su pareja y eligió mantener un perfil bajo mientras acompaña de cerca este difícil momento.
La actriz y el empresario iniciaron su relación en 2023 y desde entonces mantuvieron un romance alejado de las polémicas. Ahora, todas las miradas están puestas en la evolución de Luis De Stefano, a la espera de un nuevo parte médico sobre su estado de salud.
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