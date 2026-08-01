Alarma por el estado de salud del novio de Iliana Calabró: "En terapia intensiva, intubado"

La información causó impacto entre los panelistas del ciclo y rápidamente generó repercusión. Hasta el momento, Iliana no hizo declaraciones públicas sobre la salud de su pareja y eligió mantener un perfil bajo mientras acompaña de cerca este difícil momento.

La actriz y el empresario iniciaron su relación en 2023 y desde entonces mantuvieron un romance alejado de las polémicas. Ahora, todas las miradas están puestas en la evolución de Luis De Stefano, a la espera de un nuevo parte médico sobre su estado de salud.