Telefe levanta la La Voz Argentina 2025 en pleno éxito: los motivos
El canal confirmó en sus redes que el ciclo no saldrá al aire y será reemplazado por otro programa.
La Voz Argentina 2025 estrenará los knockouts a partir del lunes, lo que marcará el inicio de la tercera etapa del certamen. Sin embargo, desde las redes sociales de Telefe informaron que el programa será levantado el jueves debido a un compromiso televisivo. ¿Qué pasó?
Este domingo se emitirá el final de las batallas y todos los jurados deberán equilibrar la cantidad de participantes en sus equipos. La única excepción será Lali Espósito, quien optó por robar una vez más de lo permitido. Por eso, en la próxima etapa deberá eliminar a un participante adicional en comparación con sus colegas.
La nueva fase del ciclo mantendrá el mismo horario que las batallas y seguirá un formato muy similar, con una diferencia clave: los participantes de un mismo equipo cantarán dos canciones distintas, en lugar de la misma, para definir quién continúa en competencia.
El programa se emitirá de domingo a viernes, de 21:45 a 23:15, con una excepción: este jueves 14 de agosto, Telefe anunció que no se transmitirá el ciclo porque “Se terminó la espera. Vuelve la Conmebol Libertadores a la pantalla de Telefe. Se enfrentan Libertad y River Plate a las 21:15”.
Por este motivo, el canal levantará por un día el programa conducido por Nico Occhiato.
A qué hora ver La Voz Argentina
La Voz Argentina se podrán ver de domingo a viernes, desde las 21:45, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, donde transmiten 24 horas la casa en vivo.
