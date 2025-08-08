Cambios en la programación de Telefe: qué pasa con La Voz Argentina hoy viernes
El reality más popular actualmente de la TV, conducido por Nico Occhiato, se adelanta unos minutos este viernes. Qué pasa en la gala.
Mientras La Voz Argentina se encamina a finalizar la etapa de "Las Batallas", una fase llena de adrenalina y desafíos, y ya se confirmó la llegada de los "Knockouts", la sorpresa para sus fans, desde la pasada semana, es el cambio de programación que dispuso Telefe y que incluye una modificación respecto a los viernes.
Inicialmente, el programa de canto iba de domingo a jueves, mientras que el viernes el canal de las pelotas tenía a Pasapalabra. Pero el éxito de rating del ciclo que conduce Nico Occahito derivó en un cambio de planes.
De esta manera, desde la semana pasada, La Voz Argentina también sale los viernes. Mientras su horario habitual es 21.45, en el último día de la semana se adelanta a las 21.30 horas.
En cuanto al contenido, siguen las "Batallas": bajo la atenta mirada de un jurado de lujo, integrado por Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Miranda! y Luck Ra, los participantes se enfrentan en duelos uno contra uno, mientras cantan a dúo.
Entre eliminados y "robados", se van achicando los equipos rumbo a la próxima fase, los "Knockouts", que inician el próximo lunes.
A qué hora ver La Voz Argentina
Las Batallas de La Voz Argentina se podrán ver este viernes, desde las 21:30, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, donde transmiten 24 horas la casa en vivo.
Cómo es la próxima etapa de La Voz Argentina
A partir del lunes 11 de agosto a las 21.45 horas, el programa dará inicio a Los Knockouts, una fase que promete intensificar la competencia con nuevas reglas y desafíos.
Los Knockouts marcan un punto de inflexión en el show de talentos. En esta fase, dos participantes del mismo equipo se enfrentarán cantando una canción cada uno. Será el turno de su respectivo coach decidir quién continúa en el certamen.
Al igual que en la etapa anterior de Las Batallas, los otros coaches tendrán la oportunidad de "robar" hasta dos participantes eliminados de otros equipos, lo que añade un elemento de estrategia al formato.
Una de las grandes novedades de esta temporada de La Voz Argentina es la incorporación de los co-coaches. Por primera vez en la historia del programa, estos referentes de la música actual no solo ayudarán a preparar a los concursantes, sino que también estarán presentes en el escenario principal, acompañando a los coaches a la hora de tomar las difíciles decisiones.
