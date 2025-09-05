Bomba mundial: Shakira y Antonio de la Rúa, reconciliados tras 14 años

Etchegoyen aseguró que una "fuente inobjetable" le confirmó la noticia y le proporcionó detalles sobre el regreso de la pareja. "Lo que me dicen es que hace varios meses que ellos volvieron como pareja después que establecieron un vínculo laboral. Empezaron a verse más, a compartir momentos y se enamoraron nuevamente. Es una pareja bomba de la que muchos esperaban esta segunda vuelta”, afirmó.