Bomba mundial: Shakira y Antonio de la Rúa, reconciliados tras 14 años
Juan Etchegoyen dio a conocer los detalles sobre la relación de la cantante y su reencuentro con De la Rúa tras 14 años. Los detalles de su reconciliación.
El periodista Juan Etchegoyen ha lanzado una noticia que podría sacudir el mundo del espectáculo. Según lo que anunció en su programa Juernes, la cantante colombiana Shakira y su expareja, Antonio de la Rúa, se habrían reconciliado después de 14 años de separación.
Etchegoyen aseguró que una "fuente inobjetable" le confirmó la noticia y le proporcionó detalles sobre el regreso de la pareja. "Lo que me dicen es que hace varios meses que ellos volvieron como pareja después que establecieron un vínculo laboral. Empezaron a verse más, a compartir momentos y se enamoraron nuevamente. Es una pareja bomba de la que muchos esperaban esta segunda vuelta”, afirmó.
Los detalles de la supuesta reconciliación de Shakira y Antonio de la Rúa
El periodista también reveló que un factor clave en la reconciliación fue la relación de Antonio con los hijos de la cantante. “La clave de esta reconciliación es que a ella la volvió a enamorar el vínculo que tiene él con sus hijos”, dijo Etchegoyen.
Además, el comunicador señaló que la pareja ya estaría viviendo junta en un lugar que nadie conoce. El plan, según la fuente, es no blanquear la relación por el momento. “No lo van a blanquear ahora, háganse la idea de que cuando ella arribe a Argentina en diciembre aparezca de la mano con Antonio en su tierra”, concluyó.
