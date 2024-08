El escandaloso ataque de celos de Sebastián Yatra contra Aitana que terminó en su separación

Y profundizó: “Cuando Yatra conoce a Aitana, ella era participante de Operación Triunfo y luego ella fue creciendo a tal punto que Sebastián ha sentido todo este tiempo celos de ella profesionales y a mí no me entra en la cabeza lo que ha sucedido acá. Si una persona tiene celos de su pareja tiene un problema muy grave, tu tienes que ayudarla a tu pareja, cuando estás a gusto y feliz con esa persona no pensas eso que él si pensaba, cuando estás compitiendo con tu pareja es gravísimo”.

Todos los detalles sobre la separación de Sebastián Yatra y Aitana

yatra aitana

El periodista europeo aclaró que “la decisión de la separación fue tomada de mutuo acuerdo. La relación hacía rato no venía bien pero el problema lo tiene él y no ella”.

“Si tu tienes al lado a una persona que va creciendo en su profesión, tienes que alegrarte, no ponerte celoso por ese éxito. En el caso de Sebastián Yatra le ha pasado eso y por eso yo dije hace meses que esto no iba a durar. Cuando en lugar de ayudarte, te ponen palos en la rueda es absurdo”, dijo.

Por último destacó: “Yo me alegro más por los éxitos de la persona que tengo al lado que la mismísima persona y acá eso no pasó. Jamás entenderé eso. Él vio a Aitana cuando ella era una concursante de un programa y hoy en día ella es un fenómeno y eso a él no le gusta. Y además que la relación de ellos empezó mal porque cuando Sebastián se pone de novio con Aitana todavía tenía una relación con Tini Stoessel”.