Sebastián Yatra, sobre sus relaciones amorosas: "Me dan ganas de ser infiel"

Consultado sobre si alguna vez se enamoró, Sebastián reflexionó: “Con Sofía, mi primera novia, estuve despechado dos años y medio, pero eso no fue como un enamoramiento. Eso fue más una obsesión, algo inmaduro. Enamorarme me enamoré dos veces”.

“Eso fue con Tini y Aitana. Aparte de eso, creo que era más como las ganas de estar enamorado y esa obsesión de que alguien no te para bolas. Entonces, cuando no te presta atención, quieres estar con esa persona. Pero ya cuando la tienes, ya dices, ‘uy, de pronto no me gusta tanto’”, se confesó el colombiano.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/porqueTTarg/status/1760286692370428324?t=TOAtJrzH4Cvu6Wi2OqzOPA&s=19&partner=&hide_thread=false “Yatra”



Porque dijo que no podría tener una relación “porque le darían ganas de ser infiel”: “¿Cómo quieres que me aguante estar con otra persona?”.pic.twitter.com/HEh32I6ppg — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) February 21, 2024

Luego, Martín Berrocal le preguntó si creía que el hombre era infiel por naturaleza, Sebastián contestó: “Yo siempre he sido fiel, pero por naturaleza, no sé, porque es que no he tenido... Mi máximo en una relación ha sido un año”.

“Me pasa que digo, si yo tuviese una relación mucho más tiempo, no sé cómo lo puedo aguantar porque es que me darían ganas de ser infiel, me daría ganas, aunque esté enamorado de alguien. Me daría ganas de estar con alguien más. Entonces, ¿cómo hago en una relación a largo plazo? Estás como con esa dualidad de te quiero, pero igual, uy, estoy de viaje y quiero tener esa libertad…”, dijo Yatra sin ningún tipó de filtro.

Fue en este contexto que Sebastián consideró que la monogamia lo limita en sus libertades. “Uno se mete en una relación y te empezás a limitar, a limitar muchísimo, y dices ‘no salgo de fiesta porque si salgo de fiesta, eso significa que me va a gustar a alguien, y de pronto voy a querer hacer algo, pero me voy a aguantar y no lo voy a hacer, entonces, ¿para qué voy a salir?’”.

“Tampoco se puede dejar de vivir”, observó Vicky. Y Yatra agregó: “Sí, no se puede dejar de vivir. Entonces, en este momento de mi vida, con el tipo de vida que tengo, tengo como una forma más, quizás más abierta de pensarlo y no veo descabellado que en algún momento de mi vida pueda tener una relación un poco más abierta”.