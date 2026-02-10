Secuestraron a Nancy Guthrie, la mamá de una reconocida presentadora del programa "Today" de la NBC
Nancy Guthrie, de 84 años y madre de Savannah Guthrie, la conductora del programa "Today" lleva más de una semana desaparecida. Las hipótesis del caso.
La desaparición de Nancy Guthrie, reportada inicialmente el pasado 1 de febrero, ha dado un giro dramático hacia una investigación criminal de alta prioridad. Lo que comenzó como la búsqueda de una persona extraviada en el condado de Pima es ahora un caso formal de secuestro, impulsado por hallazgos forenses y la intervención directa del FBI. La presión sobre las autoridades de Arizona se ha intensificado tras la aparición de supuestas demandas de rescate que imponen plazos fatales.
La vivienda de la mujer, situada en el área residencial de Catalina Foothills, al norte de Tucson, se ha transformado en el epicentro de la investigación. Las sospechas de un acto violento cobraron fuerza tras el análisis de una mancha de sangre hallada en el porche de la propiedad. El sheriff Chris Nanos confirmó que las pruebas de ADN ratificaron que los restos pertenecen a Guthrie. Este indicio, sumado a señales de allanamiento forzado, permitió a las autoridades sostener que fue retirada de su hogar contra su voluntad.
Los investigadores han logrado reconstruir parte de la madrugada del domingo 1 de febrero gracias al rastro digital. Se detectó que la cámara de seguridad del timbre fue desactivada a la 1:47 a.m., y aunque el sistema notificó una alerta de "persona en cámara" minutos después, no se almacenó registro visual. A este apagón tecnológico se sumó la interrupción del vínculo entre el teléfono móvil de Nancy y la aplicación de su marcapasos, lo que sugiere una ruptura abrupta en su estado de salud o rutina.
Ante este escenario, su hija Savannah Guthrie, reconocida presentadora de NBC, ha encabezado una campaña pública de búsqueda. "Creemos que nuestra madre todavía está ahí afuera", expresó en uno de sus mensajes, añadiendo: "Las fuerzas del orden trabajan incansablemente las 24 horas para traerla a casa, para encontrarla. Se la llevaron y no sabemos a dónde. Necesitamos su ayuda". La familia, en un estado de "desesperación", ha instado a la ciudadanía a reportar cualquier anomalía, incluso fuera de Tucson.
La investigación ha sumado un elemento de extrema tensión: el envío de mensajes a medios locales exigiendo dinero. Se reportó que una de estas notas, dirigida a la estación KGUN9, solicitaba la suma de seis millones de dólares antes del lunes 9 de febrero a las 17:00 horas, bajo amenaza de daño físico. Si bien el FBI mantiene cautela sobre la autenticidad de estas comunicaciones, la familia ha respondido con disposición absoluta. “Recibimos su mensaje y lo entendemos. Rogamos que nos devuelvan a nuestra madre para que podamos celebrar con ella. Solo así tendremos paz. Esto es muy valioso para nosotros y pagaremos por ello”, manifestaron los hermanos Guthrie en un video conjunto.
Durante el pasado fin de semana, los operativos se multiplicaron. Agentes federales utilizaron drones y tecnología avanzada para inspeccionar la vivienda de la víctima y sus alrededores. Asimismo, se registraron allanamientos en la residencia de una de las hijas, donde oficiales recolectaron posibles evidencias en bolsas selladas. A pesar del despliegue masivo y la urgencia del caso, las autoridades han confirmado que, hasta el momento, no cuentan con sospechosos identificados ni vehículos vinculados al crimen.
