Secuestraron a Nancy Guthrie, la mamá de una reconocida presentadora del programa "Today" de la NBC

Nancy Guthrie

La investigación ha sumado un elemento de extrema tensión: el envío de mensajes a medios locales exigiendo dinero. Se reportó que una de estas notas, dirigida a la estación KGUN9, solicitaba la suma de seis millones de dólares antes del lunes 9 de febrero a las 17:00 horas, bajo amenaza de daño físico. Si bien el FBI mantiene cautela sobre la autenticidad de estas comunicaciones, la familia ha respondido con disposición absoluta. “Recibimos su mensaje y lo entendemos. Rogamos que nos devuelvan a nuestra madre para que podamos celebrar con ella. Solo así tendremos paz. Esto es muy valioso para nosotros y pagaremos por ello”, manifestaron los hermanos Guthrie en un video conjunto.