Quién se fue de MasterChef Celebrity este lunes

Al momento de la degustación, los especialistas señalaron errores técnicos insalvables. Donato de Santis criticó la sobrecocción del producto estrella y el desbalance del caldo de apio e hinojo, sentenciando que “la centolla no está en este risotto”. Por su parte, Damián Betular explicó que la proteína terminó “disuelta” por no haber respetado un hervor suave. Sin embargo, la crítica más incisiva provino de Germán Martitegui, quien comparó la preparación con un sustituto industrial: “Esto está casi en el nivel de kanikama”.