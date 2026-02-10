Quién se fue de MasterChef Celebrity este lunes
El certamen de cocina de Telefe brilla por sus galas emotivas y el carisma de sus participantes. Y ahora perdió a uno de los mejores. Los detalles.
La última gala de MasterChef Celebrity Argentina culminó con uno de los desenlaces más impactantes y emotivos de la presente temporada. En una jornada donde la precisión técnica era el factor determinante, el actor Miguel Ángel Rodríguez no logró superar el desafío y se convirtió en el nuevo eliminado de la competencia de Telefe, dejando un vacío notable tanto en lo gastronómico como en lo humano.
La prueba de eliminación impuso un ingrediente de alta complejidad: la centolla. Rodríguez optó por integrarla en un risotto, pero las dificultades lo persiguieron desde el inicio. La falta de tiempo fue tal que el participante requirió la asistencia de La Joaqui para lograr emplatar antes de que el reloj llegara a cero.
Al momento de la degustación, los especialistas señalaron errores técnicos insalvables. Donato de Santis criticó la sobrecocción del producto estrella y el desbalance del caldo de apio e hinojo, sentenciando que “la centolla no está en este risotto”. Por su parte, Damián Betular explicó que la proteína terminó “disuelta” por no haber respetado un hervor suave. Sin embargo, la crítica más incisiva provino de Germán Martitegui, quien comparó la preparación con un sustituto industrial: “Esto está casi en el nivel de kanikama”.
Esta caída se sumó a una semana accidentada para el actor, quien recientemente había sufrido el colapso de una torta arcoíris y la misteriosa desaparición de su buttercream en el abatidor, incidentes que ya lo habían dejado en una posición vulnerable con el delantal gris.
Más allá de los fallos culinarios, el anuncio de su partida generó una conmoción genuina en el estudio. Wanda Nara, visiblemente afectada, destacó su capacidad para generar alegría, mientras que Betular subrayó su valor grupal: “En los equipos de cocina siempre hace falta un Miguel Ángel, porque es el que rompe, el que te saca la mala onda, el que hace que el equipo vaya para adelante”.
Compañeros como Susana Roccasalvo, Andy Chango y Cachete Sierra coincidieron en que el certamen pierde a su gran animador. Fiel a su estilo, el actor se despidió citando a Charles Chaplin: “Un día sin risa es un día perdido”. Con este adiós, la competencia entra en una etapa de mayor exigencia, despidiendo a una figura que priorizó el carisma y el compañerismo hasta su último minuto en la cocina.
