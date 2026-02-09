Paro de transporte contra la reforma laboral: cuándo y qué servicios se ven afectados

Alcance de la medida: quiénes paran y quiénes no

El cese de actividades tiene lugar el miércoles, a partir de las 13 horas, en coincidencia con el tratamiento del proyecto en el Senado y se acopla a la convocatoria general de la CGT, aunque la operatividad del transporte estará dividida debido a las internas sindicales.

Por un lado, el servicio de colectivos funcionará, en principio, con normalidad, dado que la UTA no forma parte de la CATT y no ha confirmado su adhesión al paro.

Servicios afectados

Se prevén interrupciones totales o parciales en:

Trenes

Subtes

Vuelos: operaciones aeroportuarias, además del transporte de mercaderías.

Con esta maniobra, los gremios del transporte apuestan a vaciar los servicios en la franja horaria clave del debate legislativo, buscando demostrar el poder de fuego de las organizaciones sindicales frente a los cambios que el Ejecutivo pretende implementar en el código laboral en este 2026.