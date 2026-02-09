Video: la emoción de un periodista latino por el show de Bad Bunny en el Super Bowl
El periodista John Sutcliffe venía teniendo "un domingo especial" y volcó su emoción en las redes sociales tras el evento más importante de los Estados Unidos.
El domingo pasado, los Seattle Seahawks se hicieron con el título del Super Bowl tras derrotar 29-13 a New England Patriots, pero lo que tiene a todo el mundo hablando 24 horas después es el show de mediotiempo, que por primera vez en la historia fue 100% en español cortesía del portorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny.
"Como mexicoamericano se vale tener una lágrima en el ojo, sin importar de qué país de Latinoamérica seas, sentirte orgulloso de que Benito le cantó en español a la fiesta más importante de los americanos", expresó el periodista John Sutcliffe durante la emisión del Super Bowl de ESPN desde el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.
"El mensaje que mandó Bad Bunny, te guste o no su música, con amor, con cultura, con cariño, en un mundo que de repente todos se están peleando, reconocer a Lady Gaga y Ricky Martin que participaron en un show especial", agregó.
Más tarde, el periodista reconoció que fue "un domingo especial, emotivo", aún a pesar de tener en su haber la cobertura de decenas de eventos del Super Bowl, y de que han habido otros shows icónicos en la final del torneo de fútbol americano, como el que protagonizó el año pasado el rapero Kendrick Lamar.
Mientras el mismísimo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, despotricaba contra el show de Bad Bunny por considerar que "nadie entiende una palabra de lo que este tipo está diciendo", millones de espectadores sintonizaron el evento en televisión y plataformas de streaming.
"Gracias por sus comentarios, de lo que mencioné de Bad Bunny. Como mexican-american me llegan esas cosas", expresó Sutcliffe en sus redes sociales luego de la emisión del Super Bowl.
"Cada semana que vengo a Estados Unidos o viajo, platico con historias de personas de Venezuela, Cuba, Colombia, México, Guatemala... Y sí, me encantó que con amor puedes mandar un mensaje. A veces con mucha clase hacerlo. Y no deja de shockear a mucha gente", aseguró el periodista de ESPN.
"Llevo más de 30 Super Bowl y nunca pensé que vería un show 100% en español, en la máxima fiesta de los americanos, pero bueno, el 'Conejo Malo' la rompió y los Seahawks destrozaron a New England", celebró.
