Video: la emoción de un periodista latino por el show de Bad Bunny en el Super Bowl

"Gracias por sus comentarios, de lo que mencioné de Bad Bunny. Como mexican-american me llegan esas cosas", expresó Sutcliffe en sus redes sociales luego de la emisión del Super Bowl.

Bad Bunny medio tiempo Super Bowl 2026

"Cada semana que vengo a Estados Unidos o viajo, platico con historias de personas de Venezuela, Cuba, Colombia, México, Guatemala... Y sí, me encantó que con amor puedes mandar un mensaje. A veces con mucha clase hacerlo. Y no deja de shockear a mucha gente", aseguró el periodista de ESPN.

"Llevo más de 30 Super Bowl y nunca pensé que vería un show 100% en español, en la máxima fiesta de los americanos, pero bueno, el 'Conejo Malo' la rompió y los Seahawks destrozaron a New England", celebró.