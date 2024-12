Selena Gómez se comprometió con Benny Blanco: así es el impresionante anillo

Según lo que se puede ver en las imágenes y videos compartidos por la misma Selena Gómez, ella no se esperaba que Benny le pidiera matrimonio, por lo que no pudo evitar llorar de felicidad cuando vio el anillo. A su vez, mostró también imágenes posteriores a la pedida donde se ve a su novio dándole un cariñoso abrazo y un beso, mientras están sentados en el suelo del vestidor de su casa, donde ella no puede dejar de enseñar su anillo.