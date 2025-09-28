Selena Gómez y Benny Blanco celebraron su matrimonio a lo grande: fotos y videos de la boda
La cantante y el productor dieron el sí quiero en Santa Bárbara con un total de 170 invitados y un despliegue de seguridad extremo. Los detalles.
El cierre de septiembre de 2025 se consolidó como una fecha inolvidable en la cultura pop: Selena Gómez y Benny Blanco se dieron el “sí, quiero” en una ceremonia secreta celebrada en Santa Bárbara el 27 de septiembre. La boda, que reunió a 170 invitados, fue un evento de máxima seguridad y glamour, a la altura de la influencia de la cantante de 33 años.
El vestido de la novia se convirtió en el centro de todas las miradas. Selena eligió un diseño de Ralph Lauren, una firma con gran simbolismo en las bodas de Hollywood. El diseño minimalista y elegante fue confeccionado en satén drapeado a mano y presentaba un escote halter que caía suavemente en una espalda abierta en V, evocando la sencillez de iconos como Carolyn Bessette.
Para completar el look, Selena llevó unos pendientes de diamantes de Tiffany & Co., un peinado bob con ondas estilo Old Hollywood y un ramo de lirios del valle, una flor que simboliza la pureza. El maquillaje fue fiel a su estilo: piel luminosa y mejillas sonrojadas, probablemente gracias a su propia marca, Rare Beauty.
Benny Blanco, por su parte, también optó por un esmoquin negro clásico diseñado por Ralph Lauren, un gesto que acentúa la complicidad de la pareja y subraya cómo las grandes casas de moda conciben estos enlaces como un "total look". La pareja confirmó el enlace con una serie de imágenes íntimas en Instagram, mostrando un retrato de su relación más allá de la alfombra roja.
La ceremonia se celebró en el Sea Crest Nursery, un vivero transformado en un jardín de ensueño. Los invitados fueron trasladados en autobuses desde el hotel El Encanto sin conocer la ubicación exacta, acentuando el carácter secreto del enlace. Entre los asistentes se encontraban celebridades de la talla de Taylor Swift, Paul Rudd, Paris Hilton, Ed Sheeran, Ashley Park, David Henrie, y sus compañeros de reparto de Only Murders in the Building, Martin Short y Steve Martin. Selena ya había bromeado en el Drew Barrymore Show con que “Marty es el que va a dar el discurso” y que “Steve probablemente sacará su banjo”.
El compromiso de la pareja, anunciado en diciembre de 2024, fue tan poco convencional como su boda. Benny Blanco reveló en el programa de Jimmy Fallon que la pedida de mano, organizada con un picnic de Taco Bell, casi no sucede, ya que Selena estuvo a punto de cancelar porque no se encontraba bien. El anillo, un marquise de seis quilates con un aro pavé, se convirtió rápidamente en un objeto de deseo.
Selena confesó que Pinterest fue su primer organizador de boda improvisado, antes de contratar a Mindy Weiss, la wedding planner por excelencia de Hollywood. Ella estaba “muy emocionada y me siento muy afortunada”, mientras que Benny se centró en la gastronomía: “Lo único que me importa es que Jake Cohen haga la challah”, dijo en el pódcast Table Manners. La cantante también reconoció que, aunque le daba vergüenza tener un primer baile, sí deseaba compartir uno con su abuelo materno.
La historia de la pareja comenzó en los estudios de grabación, donde Benny produjo temas de Selena como Same Old Love y Kill Em with Kindness. Su boda, más que un final, parece el siguiente capítulo de una relación forjada en la música.
