Selena Gómez y Benny Blanco celebraron su matrimonio a lo grande: fotos y videos de la boda

La ceremonia se celebró en el Sea Crest Nursery, un vivero transformado en un jardín de ensueño. Los invitados fueron trasladados en autobuses desde el hotel El Encanto sin conocer la ubicación exacta, acentuando el carácter secreto del enlace. Entre los asistentes se encontraban celebridades de la talla de Taylor Swift, Paul Rudd, Paris Hilton, Ed Sheeran, Ashley Park, David Henrie, y sus compañeros de reparto de Only Murders in the Building, Martin Short y Steve Martin. Selena ya había bromeado en el Drew Barrymore Show con que “Marty es el que va a dar el discurso” y que “Steve probablemente sacará su banjo”.

image

El compromiso de la pareja, anunciado en diciembre de 2024, fue tan poco convencional como su boda. Benny Blanco reveló en el programa de Jimmy Fallon que la pedida de mano, organizada con un picnic de Taco Bell, casi no sucede, ya que Selena estuvo a punto de cancelar porque no se encontraba bien. El anillo, un marquise de seis quilates con un aro pavé, se convirtió rápidamente en un objeto de deseo.

image

Selena confesó que Pinterest fue su primer organizador de boda improvisado, antes de contratar a Mindy Weiss, la wedding planner por excelencia de Hollywood. Ella estaba “muy emocionada y me siento muy afortunada”, mientras que Benny se centró en la gastronomía: “Lo único que me importa es que Jake Cohen haga la challah”, dijo en el pódcast Table Manners. La cantante también reconoció que, aunque le daba vergüenza tener un primer baile, sí deseaba compartir uno con su abuelo materno.

La historia de la pareja comenzó en los estudios de grabación, donde Benny produjo temas de Selena como Same Old Love y Kill Em with Kindness. Su boda, más que un final, parece el siguiente capítulo de una relación forjada en la música.