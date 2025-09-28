Tenso momento al aire: Viviana Colmenero estalló contra Luis Ventura y el conductor mandó al corte
La ex Gran Hermano se mostró furiosa en "Secretos Verdaderos" y aseguró que no la respetan por poner al aire un casting privado de ella. Los detalles.
Lo que estaba pautado como una conversación tranquila en Secretos Verdaderos (América) se transformó en un escándalo en vivo cuando Viviana Colmenero estalló en furia contra la producción del programa. La ex Gran Hermano 2003 asistió con la intención de hablar sobre su vida actual, pero la emisión de un video de su casting para el reality desató su indignación.
La invitada expresó su profundo malestar al ver las imágenes. "Fue un casting privado y me tendrían que haber pedido permiso para ponerlo. Esto es sensacionalismo… ustedes no saben todos los años que yo tuve que trabajar para superarme a mí misma y dejar atrás el estigma”, lanzó Colmenero, visiblemente molesta y apuntando a cómo ese pasado la perjudica.
Ante este estallido, Luis Ventura intentó aplacar la situación ofreciendo disculpas, pero estas no fueron aceptadas por la ex Gran Hermano. Colmenero retrucó que el video solo servía para "refrescar la memoria a la gente" sobre un estigma que intenta superar. “Está bien, pero esto le refrescó la memoria a la gente. No hace falta pasar ese video porque la gente sabe perfectamente quién soy. Ese perjuicio que tienen en la sociedad”, manifestó.
La tensión aumentó cuando Cora Debarbieri trató de interceder para enfocar la entrevista en el presente de Viviana, pero la respuesta de la invitada fue tajante: “No, yo no tengo por qué contar nada…”.
El clímax del conflicto llegó cuando Ciro, el hijo de Colmenero, la llamó en vivo, preocupado por lo que estaba viendo. Tras cortar, la actriz se mostró dispuesta a retirarse del estudio. “Me trajeron engañada acá. Yo me voy a levantar y me voy a ir. Este es el problema que tuve siempre con los medios… jamás me respetaron. Siempre me quisieron tener con el título pegado acá, en la frente…”, sentenció, atacando directamente a la producción por su falta de respeto a su intimidad.
Luis Ventura y un final abrupto para la entrevista
Con un clima cada vez más caldeado, Ventura tomó la decisión de dar un corte abrupto al programa. El conductor, visiblemente enojado por la escalada del conflicto y las acusaciones de la invitada, ordenó: "Vamos a un corte. Cortame y listo. Basta”, poniendo fin a la entrevista y dejando al descubierto la constante fricción entre la vida privada de las figuras públicas y los límites del entretenimiento televisivo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario