Rocío Marengo y Eduardo Fort celebraron su baby shower: cuál es el sexo del bebé
La modelo y el hermano de Ricardo Fort compartieron la hermosa noticia en redes sociales. Los detalles de su festejo y el sexo de su primer hijo juntos.
Los años de tratamientos y una intensa lucha fueron largos, pero persevera y triunfarás. Y Rocío Marengo y Eduardo Fort lo pusieron en práctica, por lo que ahora están viviendo uno de los momentos más felices de su vida: la espera de su primer hijo. En medio de gran emoción, la pareja anunció este sábado el sexo del bebé con un espectacular gender reveal que reunió a amigos y familiares.
El evento se realizó en una exclusiva residencia de Punta Carrasco bajo un cielo parcialmente nublado. Los invitados se sumaron al juego de adivinanzas votando con una estrellita celeste o rosa. Alrededor de las 20:25, la pareja se paró frente a un muro de globos y un cartel que decía "Oh, baby". Mientras sonaba el éxito de Coldplay, "A Sky Full of Stars", el momento cúlmine llegó: una bomba de humo azul inundó el aire, revelando que el esperado bebé es un varón.
La alegría se desbordó entre los presentes. Entre abrazos y festejos, se pudo ver a Felipe Fort, sobrino de Eduardo, con una estrellita celeste en el pecho, confirmando su acierto. Tras el emotivo momento, Eduardo Fort dialogó con Secretos Verdaderos y expresó su felicidad: “Una lucha, pero vamos a estar...Espero que se divierta la gente. Esta es una fiesta más que de revelación de sexo, es más para agradecer o para dar gracias de que se cumplió el sueño de Ro, el mío, todo. No, yo ya sabía. Sabía el sexo. Hay que mantenerlo”.
Rocío, visiblemente conmovida, se sumó al móvil: “Una alegría enorme. Vamos a tener un varoncito, así que se agranda la familia. Felices. Y con toda esta energía linda de amigos, de familia. Todavía no hay nombre. Ahí estamos viendo, porque Edu quiere dos nombres, yo quiero uno. En fin. Y si quiere dos nombres, hay que buscar otro bebé”.
La charla no tardó en derivar en la eterna polémica futbolística. Cuando el cronista preguntó si el bebé sería de Boca, Eduardo afirmó de forma positiva, pero Marengo lo corrigió de inmediato: “Si hablás con la madre, te dice que es de River, si hablas con él, te dice que es de Boca. Jorgito Brito, por favor mandame la camiseta firmada”.
El conductor Luis Ventura aprovechó el móvil para saludarlos. “Rocío, alegría y felicitación. Un abrazo al papá también. Un abrazo grande. Un abrazo a Eduardo. La verdad, lo celebro. Yo tengo un cariño muy especial por la familia Fort y también por Rocío. Y me pone muy contento este momento que sé que lo han remado y lo han luchado los dos, codo a codo”, expresó.
Rocío le agradeció emocionada: “Gracias a vos por estar. Sé que nos querés, nos conocemos hace muchos años, yo también te quiero mucho. Y la verdad que es un momento muy emocionante estar compartiendo con familia, con amigos. Nos costó mucho este bebé, fue muy deseado y muy buscado. Y todos los que están acá presentes acompañaron y algunos que no pudieron venir también. Pero bueno, es muy lindo celebrar esta llegada”.
En un momento de profunda sensibilidad, Rocío rompió en llanto al recordar el camino transitado. “Es emocionante porque se me vienen a la cabeza un montón de recuerdos de este camino que no fue fácil, pero que hoy lo podemos disfrutar. Y es muy lindo ver a los chicos de Edu, la familia se ensambló de una manera que este bebé viene a traer alegría y unión”, comentó.
Consultados sobre los padrinos, Fort dejó en claro que es un tema en negociación: “Es otro tema. Hay una lucha también. Otra negociación ahí. Pero ya es otra negociación afuera, no adentro”. La fecha de nacimiento del varón está prevista para el 15 de enero. Sobre cómo se enteraron del sexo, Rocío contó que, aunque no quisieron saberlo antes, ella lo sospechaba.
"Imaginate, este embrioncito fue muy buscado, había estudios que podíamos tener un adelanto. No quisimos saber ni elegir, pero nos fuimos imaginando. Yo lo sospechaba, para mí era bastante claro. Aparte, ahora vamos a tener un video emotivo que es un poco mostrar la búsqueda y todo el paso a paso. Todas las pruebas que hice me daban varón, todo”, concluyó.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario