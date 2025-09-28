Rocío Marengo y Eduardo Fort celebraron su baby shower: cuál es el sexo del bebé

La charla no tardó en derivar en la eterna polémica futbolística. Cuando el cronista preguntó si el bebé sería de Boca, Eduardo afirmó de forma positiva, pero Marengo lo corrigió de inmediato: “Si hablás con la madre, te dice que es de River, si hablas con él, te dice que es de Boca. Jorgito Brito, por favor mandame la camiseta firmada”.

revelación género rocío marengo

El conductor Luis Ventura aprovechó el móvil para saludarlos. “Rocío, alegría y felicitación. Un abrazo al papá también. Un abrazo grande. Un abrazo a Eduardo. La verdad, lo celebro. Yo tengo un cariño muy especial por la familia Fort y también por Rocío. Y me pone muy contento este momento que sé que lo han remado y lo han luchado los dos, codo a codo”, expresó.

Rocío le agradeció emocionada: “Gracias a vos por estar. Sé que nos querés, nos conocemos hace muchos años, yo también te quiero mucho. Y la verdad que es un momento muy emocionante estar compartiendo con familia, con amigos. Nos costó mucho este bebé, fue muy deseado y muy buscado. Y todos los que están acá presentes acompañaron y algunos que no pudieron venir también. Pero bueno, es muy lindo celebrar esta llegada”.

En un momento de profunda sensibilidad, Rocío rompió en llanto al recordar el camino transitado. “Es emocionante porque se me vienen a la cabeza un montón de recuerdos de este camino que no fue fácil, pero que hoy lo podemos disfrutar. Y es muy lindo ver a los chicos de Edu, la familia se ensambló de una manera que este bebé viene a traer alegría y unión”, comentó.

Consultados sobre los padrinos, Fort dejó en claro que es un tema en negociación: “Es otro tema. Hay una lucha también. Otra negociación ahí. Pero ya es otra negociación afuera, no adentro”. La fecha de nacimiento del varón está prevista para el 15 de enero. Sobre cómo se enteraron del sexo, Rocío contó que, aunque no quisieron saberlo antes, ella lo sospechaba.

"Imaginate, este embrioncito fue muy buscado, había estudios que podíamos tener un adelanto. No quisimos saber ni elegir, pero nos fuimos imaginando. Yo lo sospechaba, para mí era bastante claro. Aparte, ahora vamos a tener un video emotivo que es un poco mostrar la búsqueda y todo el paso a paso. Todas las pruebas que hice me daban varón, todo”, concluyó.