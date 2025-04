Seven Kayne presentó su primer tour global "Transmu7ación"

Seven Kayne entra en una nueva era. Luego de consolidarse en la escena urbana con un sonido introspectivo y experimental, ahora lleva su música a otro nivel, explorando un universo más oscuro y ambicioso. Su nueva etapa fusiona reggaetón, trap y música electrónica, creando una atmósfera intensa que atraviesa cada beat en medio de sus zapadas en samplers y looperas.

Embed - VII on Instagram: "TRANSMU7ACIÓN TOUR Donde nos vemos bb? Entradas a la venta el miercoles" View this post on Instagram A post shared by VII (@sevenkayne)

Desde sus inicios, Seven Kayne se destacó por su versatilidad y autenticidad. Con hits como Si Te Lastimé y su BZRP Music Session, supo marcar su propio camino en la escena, combinando influencias del trap, el rock y el R&B con una sensibilidad única. A lo largo de los años, ha trabajado con algunos de los nombres más importantes de la industria y ha construido una comunidad de seguidores que conectan con su visión artística.

Pero esta evolución no es solo en el sonido, sino también en su rol dentro de la música. Por primera vez, Seven Kayne se posiciona al frente de la producción de sus propias canciones, dándole forma a cada detalle y llevando su visión creativa al siguiente nivel. Su música ya no es solo una expresión, sino una experiencia inmersiva donde cada decisión sonora es parte de un concepto más grande.

En este 2025 presenta su primer tour global bautizado “TRANSMU7ACION”, con el cual estará visitando nuevos territorios y volviendo a las ciudades que ya ha conquistado.