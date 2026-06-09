Shakira compartió un adelanto de lo que será su show de apertura para el Mundial 2026

La cuenta regresiva para el comienzo del Mundial 2026 ya está en marcha y Shakira aparece entre los nombres que más expectativa generan de cara a la ceremonia inaugural. La artista colombiana volverá a tener un papel destacado en una Copa del Mundo y será una de las protagonistas del espectáculo que abrirá oficialmente el torneo, que este año tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.