Shakira compartió un adelanto de lo que será su show de apertura para el Mundial 2026
La cantante colombiana será una de las figuras centrales de la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo y protagonizará uno de los espectáculos más esperados del torneo.
La cuenta regresiva para el comienzo del Mundial 2026 ya está en marcha y Shakira aparece entre los nombres que más expectativa generan de cara a la ceremonia inaugural. La artista colombiana volverá a tener un papel destacado en una Copa del Mundo y será una de las protagonistas del espectáculo que abrirá oficialmente el torneo, que este año tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.
Mientras avanzan los preparativos para el inicio de la competencia, comenzaron a conocerse detalles sobre la puesta en escena que acompañará la apertura. En ese contexto, la presencia de Shakira ocupa un lugar central dentro de una celebración que buscará combinar música, cultura y fútbol en un evento de alcance global que será seguido por millones de personas en todo el planeta.
La cantante interpretará en vivo "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026, en una presentación que reunirá a artistas de distintas partes del mundo. La organización apuesta a un espectáculo de gran magnitud para marcar el arranque de una edición histórica de la Copa del Mundo, la primera que contará con tres países anfitriones y una cantidad récord de selecciones participantes.
El acto inaugural se desarrollará el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, uno de los escenarios más emblemáticos de la historia del fútbol. Allí también dirán presente otras figuras reconocidas de la música internacional, que formarán parte de una ceremonia diseñada para convertirse en uno de los momentos más comentados del certamen.
La relación entre Shakira y los Mundiales tiene antecedentes que la convirtieron en una referencia ineludible cuando se habla de música y fútbol. Por eso, su regreso a una celebración de este tipo despierta una fuerte expectativa entre los fanáticos, que esperan volver a verla en uno de los escenarios más importantes del planeta.
Aunque habrá actividades especiales en los tres países organizadores, la ceremonia principal se realizará en México y concentrará buena parte de la atención mundial. En ese marco, la participación de la colombiana aparece como uno de los grandes atractivos de una noche que dará el puntapié inicial a un torneo que promete hacer historia.
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