Con Madonna, Shakira, Justin Bieber y BTS: así fue el show de mediotiempo de la final del Mundial 2026
Con un despliegue impactante y la participación de Ronaldo y Ronaldinho, el entretiempo se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada.
La final del Mundial 2026 no solo ofreció un duelo de alto voltaje entre Argentina y España. Durante el entretiempo, el MetLife Stadium fue escenario de un espectáculo que reunió a algunas de las figuras más importantes de la música y el entretenimiento internacional, con una producción que estuvo a la altura del evento deportivo más importante del planeta.
El show comenzó con una impactante presentación de Madonna, que abrió el espectáculo interpretando "Music". Mientras la "reina del pop" desplegaba su performance, las leyendas brasileñas Ronaldo y Ronaldinho aparecieron como parte de la puesta en escena, desatando una ovación entre los miles de fanáticos presentes en Nueva York.
Un recorrido por la música y el fútbol
Tras la apertura, el reconocido director Gustavo Dudamel tomó el protagonismo junto a la Filarmónica de Nueva York y los Muppets, en una de las secuencias más originales del espectáculo. La presentación también incluyó un guiño a Noruega, al recrear el particular festejo que popularizó su selección durante el Mundial.
Ese momento dio paso a BTS, que apareció sobre el escenario para interpretar "Dynamite", uno de los mayores éxitos de la banda surcoreana, desatando la euforia de sus fanáticos y aportando una de las actuaciones más esperadas de la noche.
Más adelante llegó una de las sorpresas del espectáculo. Jason Sudeikis, caracterizado como el entrenador Ted Lasso, irrumpió en escena para anunciar a Justin Bieber como su "próximo cambio". El cantante canadiense ofreció una emotiva versión acústica de "Hallelujah", en un momento que contrastó con el despliegue de los números anteriores.
El cierre quedó en manos de Shakira, quien interpretó "Dai dai", la canción oficial del Mundial 2026. La artista colombiana estuvo acompañada por Burna Boy y un centenar de bailarines, poniendo el broche de oro a un espectáculo que combinó música, cultura y fútbol y que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la final.
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