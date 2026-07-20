El emotivo mensaje de Shakira para Messi tras la final del Mundial 2026: "Siempre en mi corazón"

La preferencia de Shakira antes de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina

La postura de Shakira ya había generado interés antes del comienzo de la final. Durante una entrevista concedida en la previa del encuentro, la cantante fue consultada sobre cuál de las dos selecciones apoyaría en el partido decisivo, teniendo en cuenta su vínculo tanto con España como con Argentina.

La respuesta estuvo atravesada por cuestiones personales. La artista recordó que sus hijos simpatizaban por la selección española, aunque al mismo tiempo remarcó la admiración que siente por Lionel Messi. "¿A quién apoyo? Mis hijos están con España. Pero soy amiga de Lionel Messi y estoy orgullosa de todo lo que ha logrado", respondió.

En esa misma conversación profundizó los elogios hacia el capitán argentino, destacando especialmente la vigencia que continúa mostrando a los 39 años. "Es impresionante verlo, a los 39 años, correr como un chico de 18, enfrentarse a atletas de 20 o 24 años, marcar tantos goles y mantener la misma determinación, ambición y compromiso. Me identifico mucho con eso", sostuvo.