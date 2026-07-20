El emotivo mensaje de Shakira para Messi tras la final del Mundial 2026: "Siempre en mi corazón"
La artista colombiana, que participó del espectáculo de entretiempo de la final, utilizó sus redes sociales para dedicarle unas palabras al capitán de la Albiceleste.
Shakira volvió a ser una de las grandes protagonistas del Mundial 2026, no solo por su presencia durante buena parte del torneo, sino también por haber encabezado el espectáculo del entretiempo en la final disputada entre Argentina y España. Luego del encuentro, que terminó con triunfo español por 1-0 en el tiempo suplementario, la cantante colombiana recurrió a sus redes sociales para dejar un mensaje cargado de afecto hacia Lionel Messi y el seleccionado argentino.
La artista barranquillera, que interpretó junto a Burna Boy la canción oficial del campeonato durante el show del descanso, publicó una historia de Instagram apenas finalizó el partido. Allí eligió destacar el recorrido realizado por la Selección argentina y, especialmente, la figura del capitán albiceleste. "¡A mi gente de Argentina! Estoy muy orgullosa de ustedes", escribió la cantante frente a sus millones de seguidores, en un mensaje que rápidamente comenzó a viralizarse.
La publicación no quedó allí. Shakira también dedicó unas palabras especiales para Messi, con quien mantiene una relación de amistad desde hace varios años y a quien volvió a elogiar públicamente después de otra destacada actuación en una Copa del Mundo. "Agradecida por habernos representado tan bien a todos los latinos en este Mundial 2026", expresó sobre el rosarino, a quien además definió como "el más grande".
La cantante cerró ese mensaje con otra frase cargada de cariño hacia el capitán argentino. "¡Siempre en mi corazón!", escribió, acompañando la publicación con un emoji de la bandera argentina y otro de un corazón rojo. Sin embargo, sus mensajes no estuvieron dirigidos únicamente a la Albiceleste.
Horas después de la consagración española, Shakira también felicitó públicamente al equipo dirigido por Luis de la Fuente por la obtención del título. Utilizando una fotografía tomada sobre el campo de juego tras la ceremonia de premiación, la artista compartió otra historia con un breve reconocimiento para los flamantes campeones del mundo. "¡España! Orgullosa de haberlos acompañado otra vez en este Mundial. ¡Felicidades!", publicó.
La preferencia de Shakira antes de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina
La postura de Shakira ya había generado interés antes del comienzo de la final. Durante una entrevista concedida en la previa del encuentro, la cantante fue consultada sobre cuál de las dos selecciones apoyaría en el partido decisivo, teniendo en cuenta su vínculo tanto con España como con Argentina.
La respuesta estuvo atravesada por cuestiones personales. La artista recordó que sus hijos simpatizaban por la selección española, aunque al mismo tiempo remarcó la admiración que siente por Lionel Messi. "¿A quién apoyo? Mis hijos están con España. Pero soy amiga de Lionel Messi y estoy orgullosa de todo lo que ha logrado", respondió.
En esa misma conversación profundizó los elogios hacia el capitán argentino, destacando especialmente la vigencia que continúa mostrando a los 39 años. "Es impresionante verlo, a los 39 años, correr como un chico de 18, enfrentarse a atletas de 20 o 24 años, marcar tantos goles y mantener la misma determinación, ambición y compromiso. Me identifico mucho con eso", sostuvo.
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