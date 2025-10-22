Shakira conquista Spotify con un especial homenaje por sus 30 años de trayectoria musical
La cantante colombiana presentó junto a la plataforma una edición especial que reinterpreta Pies Descalzos y Oral Fixation, con versiones renovadas, colaboraciones inesperadas y un recorrido personal por su evolución artística.
Shakira vuelve a hacer historia: a tres décadas de su debut, la artista colombiana lanzó un homenaje imperdible que ya puede disfrutarse en Spotify.
En el marco de la serie Anniversary, la plataforma presenta una edición especial que repasa los discos más emblemáticos de su carrera y revela nuevas versiones de sus canciones más queridas.
Un repaso por los discos que definieron su carrera
El especial conmemora los 30 años de Pies Descalzos y los 20 de Oral Fixation (Vol. 1 & 2), dos álbumes esenciales que marcaron su identidad artística. En este recorrido sonoro, Shakira revive los momentos que la impulsaron a la fama mundial: desde sus primeras composiciones con esencia latina hasta los hits que conquistaron los rankings internacionales.
Entre los momentos más destacados del homenaje se encuentra una nueva versión de “Hips Don’t Lie”, junto a Ed Sheeran, Beéle y una orquesta de 14 músicos, que le aporta una energía completamente distinta a uno de los himnos más recordados de los 2000.
El fenómeno en números
El impacto de Shakira también se refleja en las cifras. Entre Pies Descalzos y Oral Fixation, la cantante acumula más de 6.1 mil millones de reproducciones globales y supera los 955 millones solo en Estados Unidos.
Argentina figura entre los cinco países que más escuchan a la artista, detrás de México, Colombia y Brasil.
Los datos también revelan cómo su música sigue conectando con distintas generaciones:
-
Más del 50% de los oyentes de Oral Fixation tiene menos de 30 años.
Casi la mitad de los streams de Pies Descalzos proviene de fans entre 30 y 44 años.
Las canciones más escuchadas
Top 5 – Oral Fixation
-
Hips Don’t Lie (feat. Wyclef Jean)
La Tortura (feat. Alejandro Sanz)
Día de Enero
Las de la Intuición
No (feat. Gustavo Cerati)
Top 5 – Pies Descalzos
-
Antología
Estoy Aquí
Pies Descalzos, Sueños Blancos
¿Dónde Estás Corazón?
Un Poco de Amor
Dónde ver el episodio completo
El episodio completo ya puede verse en Spotify en este LINK.
Una artista en constante evolución
Desde su icónica presentación en el Super Bowl 2020, los streams de Pies Descalzos aumentaron un 117%, y los de Oral Fixation, un 213%. Estas cifras confirman que Shakira no solo conserva su vigencia, sino que continúa atrayendo nuevas generaciones de oyentes.
Con más de 30 años de trayectoria, récords en todas las plataformas y una creatividad inagotable, Shakira celebra su historia con este homenaje disponible en Spotify. Una invitación a revivir sus clásicos, reconectar con sus raíces y confirmar por qué sigue siendo una de las voces más poderosas del pop latino.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario