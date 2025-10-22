Shakira conquista Spotify con un especial homenaje por sus 30 años de trayectoria musical

Argentina figura entre los cinco países que más escuchan a la artista, detrás de México, Colombia y Brasil.

Los datos también revelan cómo su música sigue conectando con distintas generaciones:

Más del 50% de los oyentes de Oral Fixation tiene menos de 30 años.

Casi la mitad de los streams de Pies Descalzos proviene de fans entre 30 y 44 años.

Las canciones más escuchadas

Top 5 – Oral Fixation

Hips Don’t Lie (feat. Wyclef Jean)

La Tortura (feat. Alejandro Sanz)

Día de Enero

Las de la Intuición

No (feat. Gustavo Cerati)

Top 5 – Pies Descalzos

Antología

Estoy Aquí

Pies Descalzos, Sueños Blancos

¿Dónde Estás Corazón?

Un Poco de Amor

Dónde ver el episodio completo

El episodio completo ya puede verse en Spotify en este LINK.

Una artista en constante evolución

Desde su icónica presentación en el Super Bowl 2020, los streams de Pies Descalzos aumentaron un 117%, y los de Oral Fixation, un 213%. Estas cifras confirman que Shakira no solo conserva su vigencia, sino que continúa atrayendo nuevas generaciones de oyentes.

Con más de 30 años de trayectoria, récords en todas las plataformas y una creatividad inagotable, Shakira celebra su historia con este homenaje disponible en Spotify. Una invitación a revivir sus clásicos, reconectar con sus raíces y confirmar por qué sigue siendo una de las voces más poderosas del pop latino.