Se viene un especial de Shakira a 30 años del lanzamiento de "Pies descalzos": todos los detalles

Los fans de todas las edades siguen conectando con estos clásicos. Más del 50 por ciento de las reproducciones de Oral Fixation provienen de oyentes menores de 30 años, mientras que la mitad de las reproducciones de Pies Descalzos son de oyentes de entre 30 y 44 años, un reflejo de cómo su música tiende puentes generacionales.

Otros puntos destacados

Luego de su presentación en el Super Bowl de 2020, Pies Descalzos registró un incremento del 117% en las reproducciones semanales globales, mientras que Oral Fixation experimentó un incremento aún mayor, del 213%, en comparación con la semana anterior.

Mientras tanto en Argentina locura total por la loba, La superestrella colombiana agotó las entradas para su show en Vélez en tiempo récord y suma una nueva fecha para el martes 9 de diciembre.

Top Cinco de canciones globales

1. Hips Don’t Lie (feat. Wyclef Jean)

2. La Tortura (feat. Alejandro Sanz)

3. Día de Enero

4. Las de la Intuición

5. No (feat. Gustavo Cerati)

Top Cinco Canciones Globales — Pies Descalzos

1. Antología

2. Estoy Aquí

3. Pies Descalzos, Sueños Blancos

4. ¿Dónde Estás Corazón?

5. Un Poco de Amor