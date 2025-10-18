Se viene un especial de Shakira a 30 años del lanzamiento de "Pies descalzos": todos los detalles
Spotify lanza un episodio dedicado a los discos que marcaron la carrera de la cantante colombiana, con nuevas versiones y anécdotas inéditas.
A tres décadas del lanzamiento de Pies Descalzos y veinte años después de Oral Fixation (Vol. 1 & 2), Shakira celebra su legado musical con una edición conmemorativa en alianza con Spotify. La artista colombiana participa en la serie Spotify Anniversaries, un formato que invita a los músicos a reflexionar sobre los discos que definieron sus carreras, a contar historias inéditas y a ofrecer nuevas versiones de sus temas más emblemáticos.
Los episodios también incluyen a la artista interpretando nuevas versiones de sus canciones más queridas. Los EPs de esas nuevas canciones podrán encontrarse exclusivamente en Spotify.
En este episodio, Shakira hace un recorrido por los álbumes que definieron su carrera global, desde Pies Descalzos, que presentó al mundo su composición poética y su sonido latino, hasta Oral Fixation, que marcó el crossover de la artista y la consolidó como un fenómeno global. Los fans pueden visitar la Página de Cuenta Regresiva en Spotify para conocer la lista de canciones de este especial Anniversary antes de su lanzamiento.
En el especial de aniversario, Shakira reinterpreta uno de sus éxitos más queridos, como “Hips Don’t Lie”, con una presentación poderosa y una historia personal. Junto a Ed Sheeran, Beéle y un ensamble de cuerdas de 14 piezas, da nueva vida a uno de los clásicos que definió su carrera e inspiró a generaciones.
Juntos, los álbumes superan los 6.100 millones de reproducciones globales, lo que prueba que la música de Shakira continúa siendo tanto poderosa como relevante. En tan solo Estados Unidos, la audiencia ha contribuido a más de 955 millones de reproducciones. A nivel mundial, ambos discos resonaron en gran medida en México, país que supera en reproducciones a cualquier otra nación, incluida la natal Colombia de Shakira.
Los fans de todas las edades siguen conectando con estos clásicos. Más del 50 por ciento de las reproducciones de Oral Fixation provienen de oyentes menores de 30 años, mientras que la mitad de las reproducciones de Pies Descalzos son de oyentes de entre 30 y 44 años, un reflejo de cómo su música tiende puentes generacionales.
Otros puntos destacados
Luego de su presentación en el Super Bowl de 2020, Pies Descalzos registró un incremento del 117% en las reproducciones semanales globales, mientras que Oral Fixation experimentó un incremento aún mayor, del 213%, en comparación con la semana anterior.
Mientras tanto en Argentina locura total por la loba, La superestrella colombiana agotó las entradas para su show en Vélez en tiempo récord y suma una nueva fecha para el martes 9 de diciembre.
Top Cinco de canciones globales
1. Hips Don’t Lie (feat. Wyclef Jean)
2. La Tortura (feat. Alejandro Sanz)
3. Día de Enero
4. Las de la Intuición
5. No (feat. Gustavo Cerati)
Top Cinco Canciones Globales — Pies Descalzos
1. Antología
2. Estoy Aquí
3. Pies Descalzos, Sueños Blancos
4. ¿Dónde Estás Corazón?
5. Un Poco de Amor
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario