Shakira y su presunto nuevo amor: quién es Manuel García-Rulfo, el actor que quedó en el runrún

Gracias a su interpretación de Mickey Haller, el actor alcanzó una notoriedad mayúscula y logró afianzarse en un mercado particularmente competitivo. Ese papel terminó por catapultarlo a una audiencia global y robusteció su perfil internacional.

Un romance que, por ahora, permanece en el terreno de las versiones

Las elucubraciones sobre un posible vínculo entre ambos comenzaron a proliferar a partir de distintos trascendidos que encontraron un eco inmediato en redes sociales. Sin embargo, hasta el momento no surgieron pruebas concluyentes que permitan corroborar la información.

Mientras tanto, el mutismo de los involucrados alimenta el runrún que rodea al caso. Entre especulaciones, hipótesis y comentarios de toda laya, la presunta relación entre Shakira y Manuel García-Rulfo se convirtió en uno de los asuntos más comentados de la farándula internacional.

shakira rulfo

shakira rulfo