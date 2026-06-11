Shakira y su presunto nuevo amor: quién es Manuel García-Rulfo, el actor que quedó en el runrún
Shakira volvió a ser vinculada con una figura del espectáculo internacional. Los rumores tomaron volumen en las últimas horas.
Shakira volvió a quedar bajo los reflectores luego de que comenzaran a circular versiones que la relacionan sentimentalmente con Manuel García-Rulfo. Si bien ninguno de los protagonistas se pronunció sobre el tema, los trascendidos adquirieron una resonancia inusitada y rápidamente coparon las plataformas digitales.
Desde su separación de Gerard Piqué, la artista colombiana quedó envuelta en diversas especulaciones sobre su vida sentimental. Por eso, la irrupción del nombre del actor mexicano no pasó inadvertida y generó toda clase de conjeturas entre fanáticos y especialistas del mundo del espectáculo.
El actor mexicano que logró consolidarse en Hollywood
Nacido en Guadalajara, García-Rulfo fue edificando una carrera ascendente hasta convertirse en una figura de creciente gravitación dentro de la industria audiovisual estadounidense. Participó en producciones de relieve como The Magnificent Seven y Murder on the Orient Express, aunque su gran espaldarazo llegó con The Lincoln Lawyer.
Gracias a su interpretación de Mickey Haller, el actor alcanzó una notoriedad mayúscula y logró afianzarse en un mercado particularmente competitivo. Ese papel terminó por catapultarlo a una audiencia global y robusteció su perfil internacional.
Un romance que, por ahora, permanece en el terreno de las versiones
Las elucubraciones sobre un posible vínculo entre ambos comenzaron a proliferar a partir de distintos trascendidos que encontraron un eco inmediato en redes sociales. Sin embargo, hasta el momento no surgieron pruebas concluyentes que permitan corroborar la información.
Mientras tanto, el mutismo de los involucrados alimenta el runrún que rodea al caso. Entre especulaciones, hipótesis y comentarios de toda laya, la presunta relación entre Shakira y Manuel García-Rulfo se convirtió en uno de los asuntos más comentados de la farándula internacional.
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