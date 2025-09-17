Por qué no dan La Voz Argentina este miércoles: la decisión de Telefe que trae malestar
En plena recta final del certamen de canto, el canal de las pelotas volvió a postergar la emisión de este ciclo. ¿Cuál es el motivo?
A medida que La Voz Argentina se acerca a su final, las decisiones de Telefe sobre su emisión están provocando un gran malestar entre sus seguidores. El canal ha suspendido de forma inesperada la emisión del programa en varias ocasiones, afectando la continuidad y generando incertidumbre en la audiencia.
Cabe señalar que, desde el comienzo del certamen de canto, los cambios en la grilla de programación han sido constantes. En este sentido, el programa no se emitió el viernes pasado, un hecho que se ha repetido con frecuencia. Además, el pasado domingo, se suspendió nuevamente sin previo aviso.
Es menester mencionar que la apasionante competencia de talento se había visto interrumpida por la transmisión de los partidos de la Selección Argentina y, posiblemente, por las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Aunque Telefe sumó una gala semanal, los televidentes se sienten confundidos y molestos porque no saben cuándo se emitirá el show. El reality, que antes salía al aire de domingo a jueves, ahora se transmite de lunes a jueves.
Para aumentar la frustración, el programa tampoco se emitirá este miércoles, lo que ha provocado que la paciencia de los fanáticos se agote.
Por qué no dan La Voz Argentina este miércoles
El programa La Voz Argentina no se transmitirá este miércoles, ya que cederá su espacio a la emisión de otro evento, en este caso, de carácter deportivo. El motivo es que se jugará el partido por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores entre River y Palmeiras.
El duelo cargado de tensión y, seguramente, buen fútbol se llevará a cabo en el estadio Monumental y comenzará a las 21 horas. Debido a que el partido coincide con el horario habitual de La Voz Argentina, el programa no se emitirá en esta ocasión.
El reality show volverá a su programación normal el jueves con nuevas presentaciones. Luego, el sábado y domingo tampoco saldrá al aire, y regresará el lunes para retomar su semana habitual de transmisiones.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario