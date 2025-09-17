Por qué no dan La Voz Argentina este miércoles: la decisión de Telefe que trae malestar

Eliminado la voz

Por qué no dan La Voz Argentina este miércoles

El programa La Voz Argentina no se transmitirá este miércoles, ya que cederá su espacio a la emisión de otro evento, en este caso, de carácter deportivo. El motivo es que se jugará el partido por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores entre River y Palmeiras.

river (2)

El duelo cargado de tensión y, seguramente, buen fútbol se llevará a cabo en el estadio Monumental y comenzará a las 21 horas. Debido a que el partido coincide con el horario habitual de La Voz Argentina, el programa no se emitirá en esta ocasión.

El reality show volverá a su programación normal el jueves con nuevas presentaciones. Luego, el sábado y domingo tampoco saldrá al aire, y regresará el lunes para retomar su semana habitual de transmisiones.