Siguen los cambios en Telefe: qué pasa con La Voz Argentina este jueves

Quiénes compiten en el Team Lali para el Tercer Round

Alan Lez.

Iara Lombardi.

Valentino Rossi.

Jaime Muñoz.

Giuliana Piccioni.

Rafael Morcillo.

A qué hora y cómo ver La Voz Argentina

El Tercer Round de La Voz Argentina se podrá ver este jueves, desde las 21:45 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la perfomance de los cantantes que siguen en juego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaVozArgentina/status/1968734691323764980&partner=&hide_thread=false ¡El ring vuelve al escenario en una nueva etapa!



Llega el TERCER ROUND para el #TeamLali



HOY #LaVozArgentina a las 21.45 con la conducción de @NicolasOcchiato



También sumate a #ReactLaVoz en YouTube pic.twitter.com/msF7DNSKGo — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) September 18, 2025

La difícil decisión de la Sole en La Voz Argentina: "Lo peor que me pudo haber pasado"

El Team Soledad se enfrentó a un difícil momento en el segundo round de La Voz Argentina 2025, donde uno de sus participantes fue eliminado. La Sole confesó que la decisión de quiénes continuarían en la competencia fue una de las más complicadas que ha tenido que tomar debido al nivel de talento de los jóvenes de su equipo.

Después de escuchar a todos los participantes, la coach anunció sus tres elegidos para continuar en el programa. La primera persona salvada fue Luis González, seguida de Milagros Gerez Amud. Finalmente, entre dos competidores, Soledad eligió a Violeta Patricia Lemo, confesando que esperaba que el voto de sus compañeros salvara al otro concursante.

Un empate y una difícil decisión para Soledad

El conductor del programa, Nico Occhiato, reveló el resultado de los votos de los demás coaches. Los más votados fueron Agustín Carletti y Mauricio Tarantola, que continúan en la competencia. Luego, el conductor anunció un empate entre dos participantes y le pasó la difícil decisión a la Sole. Valentina Otero fue la persona que siguió en el Team Soledad, por lo que la coach tuvo que elegir entre Milena Salamanca y Gustavo Rosales.

Visiblemente emocionada, la Sole expresó su frustración por verse atrapada en este tipo de decisiones. "No me puede estar pasando esto, te juro que es lo peor que me podría haber pasado. Dos personas que defienden mi género con tanto amor, tanto esfuerzo, tanta alma. La verdad que siento que es muy injusto", dijo. Después de pensarlo durante un largo tiempo, la coach anunció que Milena Salamanca sigue en el equipo, por lo que Gustavo Rosales fue el eliminado de la noche.

la sole decision la voz

Así queda el team Soledad para la siguiente fase de La Voz Argentina

Luis González

Milagros Gerez Amud

Violeta Patricia Lemo

Agustín Carletti y Mauricio Tarantola

y Valentina Otero

Milena Salamanca