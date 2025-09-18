Siguen los cambios en Telefe: qué pasa con La Voz Argentina este jueves
El certamen de canto de Telefe comienza a acercarse a sus instancias finales y ahora dará lugar al Tercer Round. ¡No te pierdas la emisión de esta noche!
La Voz Argentina (Telefe) comienza a acercarse a sus instancias finales y la expectativa es total, tanto de los participantes como del público, que noche tras noche sigue las presentaciones de cada participante.
Este jueves, comienza el Tercer Round, la nueva etapa que acerca aún más a los concursantes a su sueño de convertirse en la nueva "Voz Argentina". En esta oportunidad, será el turno del Team Lali, conducido por Lali Espósito.
El Tercer Round de La Voz Argentina es una doble prueba. Primero, los seis talentos de cada equipo se enfrentan en tres batallas de a dos. De cada una, el coach debe seleccionar a un solo ganador para que continúe en la competencia. Pero los tres perdedores tienen una segunda oportunidad: se suben al escenario para una presentación individual.
En esta fase, ya no los evalúa su propio coach, sino los demás, los otros artistas. El que consiga la nota más baja es quien debe abandonar el programa.
Quiénes compiten en el Team Lali para el Tercer Round
- Alan Lez.
- Iara Lombardi.
- Valentino Rossi.
- Jaime Muñoz.
- Giuliana Piccioni.
- Rafael Morcillo.
A qué hora y cómo ver La Voz Argentina
El Tercer Round de La Voz Argentina se podrá ver este jueves, desde las 21:45 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la perfomance de los cantantes que siguen en juego.
La difícil decisión de la Sole en La Voz Argentina: "Lo peor que me pudo haber pasado"
El Team Soledad se enfrentó a un difícil momento en el segundo round de La Voz Argentina 2025, donde uno de sus participantes fue eliminado. La Sole confesó que la decisión de quiénes continuarían en la competencia fue una de las más complicadas que ha tenido que tomar debido al nivel de talento de los jóvenes de su equipo.
Después de escuchar a todos los participantes, la coach anunció sus tres elegidos para continuar en el programa. La primera persona salvada fue Luis González, seguida de Milagros Gerez Amud. Finalmente, entre dos competidores, Soledad eligió a Violeta Patricia Lemo, confesando que esperaba que el voto de sus compañeros salvara al otro concursante.
Un empate y una difícil decisión para Soledad
El conductor del programa, Nico Occhiato, reveló el resultado de los votos de los demás coaches. Los más votados fueron Agustín Carletti y Mauricio Tarantola, que continúan en la competencia. Luego, el conductor anunció un empate entre dos participantes y le pasó la difícil decisión a la Sole. Valentina Otero fue la persona que siguió en el Team Soledad, por lo que la coach tuvo que elegir entre Milena Salamanca y Gustavo Rosales.
Visiblemente emocionada, la Sole expresó su frustración por verse atrapada en este tipo de decisiones. "No me puede estar pasando esto, te juro que es lo peor que me podría haber pasado. Dos personas que defienden mi género con tanto amor, tanto esfuerzo, tanta alma. La verdad que siento que es muy injusto", dijo. Después de pensarlo durante un largo tiempo, la coach anunció que Milena Salamanca sigue en el equipo, por lo que Gustavo Rosales fue el eliminado de la noche.
Así queda el team Soledad para la siguiente fase de La Voz Argentina
- Luis González
- Milagros Gerez Amud
- Violeta Patricia Lemo
- Agustín Carletti y Mauricio Tarantola
- Valentina Otero
- Milena Salamanca
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario