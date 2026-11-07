Silvestre y La Naranja presentó una nueva canción y comenzó el camino hacia su próximo álbum

Silvestre y La Naranja inauguró una nueva etapa de su carrera con el lanzamiento de "Las cosas cambian", su nuevo single y primer adelanto oficial del próximo álbum de estudio, cuyo estreno está previsto para 2027. El estreno representa un nuevo capítulo para el grupo integrado por Justo Fernández Madero, Francisco Nicholson, Lucas Grasso y Fernando Laprida, que viene de despedir su anterior etapa discográfica con dos funciones agotadas en Buenos Aires.