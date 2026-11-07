Silvestre y La Naranja presentó una nueva canción y comenzó el camino hacia su próximo álbum
MLa banda argentina lanzó "Las cosas cambian", el primer adelanto de su próximo disco de estudio, previsto para 2027. El estreno marca el comienzo de una nueva etapa después del cierre de la era "Alter Ego".
Silvestre y La Naranja inauguró una nueva etapa de su carrera con el lanzamiento de "Las cosas cambian", su nuevo single y primer adelanto oficial del próximo álbum de estudio, cuyo estreno está previsto para 2027. El estreno representa un nuevo capítulo para el grupo integrado por Justo Fernández Madero, Francisco Nicholson, Lucas Grasso y Fernando Laprida, que viene de despedir su anterior etapa discográfica con dos funciones agotadas en Buenos Aires.
La canción propone una reflexión sobre el paso del tiempo, la incertidumbre y el temor que generan las transformaciones personales. Con una letra confesional, el cuarteto aborda la dificultad de aceptar los cambios y la necesidad de abandonar la comodidad para animarse a explorar nuevos caminos.
En el plano musical, "Las cosas cambian" combina sintetizadores envolventes, bajos marcados y estribillos expansivos, dentro de una propuesta que cruza el pop con el rock alternativo. La composición comienza con una atmósfera íntima y vulnerable hasta alcanzar un estribillo de carácter catártico.
"En épocas donde parece que todo va tan rápido, 'Las cosas cambian' es una canción que habla sobre el vértigo al paso del tiempo y la necesidad de entender que cambiar también es una forma de estar vivos", expresó la banda sobre el lanzamiento.
Silvestre y La Naranja prepara un nuevo álbum para 2027
El single funciona como la primera muestra del próximo trabajo discográfico del grupo, que llegará después de "Alter Ego" (2025), el álbum que marcó uno de los momentos más importantes de su recorrido reciente. Antes habían publicado "Sueño Cítrico" (2023) y "Supersticiones" (2021), dos trabajos que contribuyeron a consolidar su identidad dentro de la escena musical argentina.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario