Anuel AA salió al cruce de Emilia Mernes tras sus críticas y le respondió con dureza: "A mí no me..."
La cantante argentina cuestionó la doble vara con la que se juzga a las mujeres en la música y puso como ejemplo una canción del puertorriqueño.
Emilia Mernes volvió a quedar en el centro de la conversación luego de hablar sobre las críticas que recibió por la letra de “BODYPAINTING”. En las últimas horas, la artista planteó que existe una desigualdad en la manera en que se evalúa el contenido musical según quién lo interprete.
“Me mataron con BODYPAINTING, que la letra, que no sé qué”, expresó al recordar los cuestionamientos. Para marcar esa diferencia, mencionó una canción de Anuel AA que incluye una frase misógina en su título y cuestionó que el tema del puertorriqueño no genere el mismo nivel de rechazo: “Después ves que está número uno una canción que se llama ‘Las más bonitas son pu…’. Nadie se escandaliza con lo que hace un varón”.
La respuesta de Anuel AA a Emilia Mernes
Las declaraciones de la cantante llegaron hasta el artista puertorriqueño, quien decidió responderle a través de su cuenta de Instagram. Primero compartió el enlace de la canción que Emilia había mencionado y luego publicó varios videos en los que defendió su música y lanzó insultos contra quienes cuestionan su trabajo.
“A mi no me hablen de trapcitos, que las más bonitas son pu…, no han sacado un trap mejor que ese este año todavía. Y el año pasado nadie sacó un tras más cabrón que el de yogurcito remix”, sostuvo en una de sus historias.
Pero su descargo no terminó ahí. Anuel también recurrió a expresiones sexuales y descalificaciones personales, y utilizó sus números y su estilo de vida para reivindicar su trayectoria: “A mí no me ronquen si no tienen más de 100 millones, y no me ronquen tampoco si... Yo viajo en privado todos los días, ustedes viajan en privado una vez al año”.
En otro tramo, hizo referencia a los viajes en aviones privados y se burló de quienes, según él, no cuentan con las mismas comodidades. De esta manera, el planteo de Emilia sobre la doble vara en la industria musical terminó derivando en un cruce público que sumó repercusión en las redes sociales.
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