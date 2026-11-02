Anuel AA salió al cruce de Emilia Mernes tras sus críticas y le respondió con dureza: "A mí no me..."

“Me mataron con BODYPAINTING, que la letra, que no sé qué”, expresó al recordar los cuestionamientos. Para marcar esa diferencia, mencionó una canción de Anuel AA que incluye una frase misógina en su título y cuestionó que el tema del puertorriqueño no genere el mismo nivel de rechazo: “Después ves que está número uno una canción que se llama ‘Las más bonitas son pu…’. Nadie se escandaliza con lo que hace un varón”.